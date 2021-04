Dopo un’assenza lunga tre stagioni la Ternana disputerà il prossimo campionato di Serie B.

Gli umbri guidati da Cristiano Lucarelli conquistano la matematica promozione battendo al Liberati l’Avellino col punteggio di 4-1: Falletti, Paghera, Furlan, Partipilo i marcatori del poker rossoverde. Per la Fere quello del 2021/2022 rappresenterà il torneo di cadetteria numero 28, il primo risale all’immediato dopoguerra nel 1946/1947, l’ultimo all’annata sportiva 2017/2018. Da sottolineare le statistiche dopo trentadue partite giocate nel girone C della Serie C: 25 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta, 80 gol marcati e 24 incassati.

Nel girone A della Serie C vincono sia il Como, 1-0 a Carrara, che l’Alessandria, 2-0 nel derby regionale con la Juventus U23. Fra i due club in classifica c’è un distacco di tre punti.

Nel girone B della Serie C il Padova va KO a Trieste, 1-0 per i padroni di casa, e il 3-2 del Sudtirol sul campo del Legnago riapre la corsa promozione.

Di seguito tutti i risultati della 34a giornata e le classifiche della Serie C 2020/2021, gironi A, B e C. Risultati 34a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Pro Vercelli 1-3

Alessandria-JuventusU23 2-0

Carrarese-Como 0-1

Grosseto-Giana Erminio 1-1

Lecco-Pro Patria 0-1

Livorno-Pistoiese 5-0

Novara-Pergolettese 0-0

Piacenza-Lucchese 1-1

Pontedera-Pro Sesto 2-2

Renate-Olbia 1-2 Classifica Serie C girone A

Prossima giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Carrarese

Como-Grosseto

JuventusU23-Pontedera

Lucchese-Livorno

Olbia-Giana Erminio

Pergolettese-Piacenza

Pistoiese-Renate

Pro Patria-Novara

Pro Sesto-Alessandria

Pro Vercelli-Lecco Risultati 34a giornata Serie C girone B

Cesena-Mantova 0-0

Feralpi Salò-Fano 1-2

Gubbio-Carpi 0-4

Legnago-Sudtirol 2-3

Matelica-Sambenedettese 1-0

Modena-Arezzo 3-1

Ravenna-Fermana 0-0

Triestina-Padova 1-0

Virtusvecomp Verona-Perugia 0-3

Vis Pesaro-Imolese-2-1 Classifica Serie C girone B

Prossima giornata Serie C girone B

Arezzo-Vis Pesaro

Carpi-Matelica

Fano-Modena

Fermana-Feralpi Salò

Imolese-Ravenna

Mantova-Legnago

Padova-Gubbio

Perugia-Triestina

Sambenedettese-Cesena

Sudtirol-Virtusvecomp Verona Risultati 34a giornata Serie C girone C

Casertana-Palermo 2-3

Catania-Viterbese 1-0

Catanzaro-Bisceglie 1-0

Foggia-Monopoli (rinviata)

Potenza-Juve Stabia 0-2

Teramo-Turris 2-1

Ternana-Avellino 4-1

Vibonese-Bari 0-1

Virtus Francavilla-Cavese 1-0 Classifica Serie C girone C

Prossima giornata Serie C girone C

Avellino-Bari

Bisceglie-Virtus Francavilla

Catania-Potenza

Cavese-Teramo

Juve Stabia-Catanzaro

Monopoli-Paganese

Palermo-Vibonese

Turris-Ternana

Viterbese-Casertana



