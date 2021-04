E’ parte da un risultato di pareggio, l’1-1 in Milan-Sampdoria, la 29a giornata della Serie A 2020/2021. Rossoneri che vanno in svantaggio per la rete di Quagliarella e acciuffano il pareggio all’87’ con Hauge e il Doria in dieci uomini.

Dai match del pomeriggio, in attesa dei posticipi Torino-Juventus e Bologna-Inter, piovono ben 27 gol.

L’Atalanta trascinata dalla coppia Muriel-Zapata batte per 3-2 un’Udinese che con i centri di Pereyra e Stryger Larsen dà del filo da torcere ai nerazzurri.

Al Diego Armando Maradona il Napoli vede i propri big andare a segno (Insigne, Osimhen e Mertens) ma deve ringraziare un difensore, di Lorenzo, per i tre punti raccolti, perché Simy (doppietta, 8 centri da marzo in poi) e Messias avevano portato il Crotone sul momentaneo 3-3.

Al Mapei Stadium finisce 2-2 Sassuolo-Roma: giallorossi due volte in vantaggio e per due volte ripresi.

Un rigore di Ciacedo all’88’ dà la vittoria alla Lazio sullo Spezia, 2-1, che con Verde aveva pareggiato la rete di Lazzari.

E segno X è al termine di Benevento-Parma, 2-2, e Genoa-Fiorentina, 1-1.

Pesante successo del Verona in casa del Cagliari, un 2-0 firmato Barak e Lasagna.

Di seguito tutti i risultati della 29a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 10, 11 e 12 aprile 2021. I risultati della 29a giornata della Serie A 2020/2021

Atalanta-Udinese 3-2 (2 Muriel – Pereyra – Zapata – Stryger Larsen)

Benevento-Parma 2-2 (Glik – Kurtic – Ionita – Man)

Bologna-Inter (posticipo ore 20:45)

Cagliari-Verona 0-2 (Barak - Lasagna)

Genoa-Fiorentina 1-1 (Destro – Vlahovic)

Lazio-Spezia 2-1 (Lazzari – Verde – Caicedo rig.)

Milan-Sampdoria 1-1 (Quagliarella – Hauge)

Napoli-Crotone 4-3 (2 Simy – Insigne – Osimhen – Mertens – Messias – Di Lorenzo)

Sassuolo-Roma 2-2 (Pellegrini rig. – Traore – B. Peres – Raspadori)

Torino-Juventus (posticipo ore 18) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 65 punti

Milan 60

Atalanta 58

Napoli 56

Juventus 55

Lazio 52

Roma 51

Verona 41

Sassuolo 40

Sampdoria 36 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 30a giornata, in programma il 10, 11 e 12 aprile 2021.

Benevento-Sassuolo

Fiorentina-Atalanta

Inter-Cagliari

Juventus-Genoa

Parma-Milan

Roma-Bologna

Sampdoria-Napoli

Spezia-Crotone

Udinese-Torino

Verona-Lazio



