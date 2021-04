La capolista Empoli non affronta la trasferta in casa della Cremonese causa emergenza Covid fra gli azzurri.

Alle spalle dei toscani, fra le dirette inseguitrici, però conquistano i tre punti soltanto i giallorossi del Lecce con un 2-0 sulla Salernitana firmato dal solito Coda cui si aggiunge il centro di Maggio.

Non va oltre il pareggio per 1-1, Brunori e Scaglia, il Monza in casa della Virtus Entella con la rete che vale almeno un punto per i brianzoli arrivata all’89’.

Cade al Penzo il Venezia che ospitava la Reggina. I calabresi si affermano con un 2-0 opera di Di Chiara e Situm.

Non sembra avere feeling in questa stagione il Cittadella con i derby regionali in trasferta. Anche a Vicenza i granata di Venturato subiscono un KO, decisivo Nalini al 20’ del primo tempo.

E’ pareggio per 1-1 in Chievo-Spal.

Da segnalare la goleada del Brescia sul Pordenone, 4-1, e del Pescara sul Pisa, 3-1. Segno X a reti inviolate in Frosinone-Reggiana.

Di seguito i risultati della 31a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 5 aprile 2021. I risultati e i marcatori della 31a giornata della Serie B 2020/2021

Brescia-Pordenone 4-1 (2 Ndoj – Cistana – Musiolik – Labojko)

ChievoVerona-Spal 1-1 (Garritano – Valoti)

Cosenza-Ascoli 2-1 (Quaranta – Tremolada – Kone)

Cremonese-Empoli (rinviata)

Frosinone-Reggiana 0-0

Lecce-Salernitana 2-0 (Coda – Maggio)

Pescara-Pisa 3-1 (Galano – Machin – Marconi – Busellato)

Venezia-Reggina 0-2 (Di Chiara – Situm)

Vicenza-Cittadella 1-0 (Nalini)

Virtus Entella-Monza 1-1 (Brunori – Scaglia) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 59 punti

Lecce 55

Monza 51

Salernitana 51

Venezia 49

Spal 46

Cittadella 45

ChievoVerona 45

Brescia 42

Vicenza 41

Reggina 40

Pisa 40 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 32a giornata, in programma il 5 aprile 2021.

Ascoli-Vicenza

Cittadella-Reggina

Cosenza-Cremonese

Empoli-ChievoVerona

Monza-Pescara

Pisa-Lecce

Pordenone-Virtus Entella

Reggiana-Brescia

Salernitana-Frosinone

Spal-Venezia



Articoli Correlati:

- Inter, Empoli, Lecce, Napoli e Brescia la squadre top a marzo 2021

- Il racconto degli Azzurri agli Europei, fra rigori a cucchiaio e lanci di monetine Link:

La classifica della Serie B