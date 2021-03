La Pro Vercelli ha la possibilità di balzare la comando della classifica del girone A della Serie C. Perché la capolista Como è andata KO a Piacenza, mentre i piemontesi giocheranno questa sera in casa contro l’Alessandria. Curiosamente sulla carte l’impegno più abbordabile era proprio quello della squadra di mister Gattuso…

Nel girone B della Serie C il Padova passa per 2-0 sul campo della Vis Pesaro e, complice il KO del Sudtirol a Perugia per 0-1, si porta a +5 in classifica sugli altoatesini. E gli umbri, con ancora una gara da recuperare, possono balzare virtualmente al secondo posto.

Potrebbe essere la settimana della Ternana. Se le Fere dovessero fare risultato sia nel recupero di mercoledì a Potenza, che domenica a Bisceglie… sarà promozione in Serie B. Anche perché alle spalle dei ragazzi di mister Lucarelli nel girone C della Serie C vanno KO sia l’Avellino, a Catania, che il Bari, a Catanzaro.

Di seguito tutti i risultati della 32a giornata e le classifiche della Serie C 2020/2021, gironi A, B e C.

Fra mercoledì e giovedì andranno in scena ben sette recuperi con match di tutti e tre i gironi. Risultati 32a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Novara 1-1

Carrarese-Giana Erminio 0-2

Grosseto-Pro Patria 1-0

JuventusU23-Olbia (rinviata)

Lecco-Pro Sesto 0-0

Lucchese-Pistoiese 1-0

Piacenza-Como 1-0

Pontedera-Livorno 1-1

Pro Vercelli-Alessandria 0-0

Renate-Pergolettese (rinviata) Classifica Serie C girone A

Prossima giornata Serie C girone A

Alessandria-Lucchese

Como-Pontedera

Giana Erminio-Renate

Livorno-Pro Vercelli

Novara-Grosseto

Olbia-Albinoleffe

Pergolettese-Carrarese

Pistoiese-Lecco

Pro Patria-JuventusU23

Pro Sesto-Piacenza Risultati 32a giornata Serie C girone B

Arezzo-Imolese 0-0

Feralpi Salò-Gubbio 1-0

Legnago-Sambenedettese 1-1

Matelica-Fermana 5-1

Modena-Cesena 1-0

Perugia-Sudtirol 1-0

Ravenna-Mantova (rinviata)

Triestina-Carpi 1-0

Virtusvecomp Verona-Fano 3-1

Vis Pesaro-Padova 0-2 Classifica Serie C girone B

Prossima giornata Serie C girone B

Carpi-Virtusvecomp Verona

Cesena-Legnago

Fano-Vis Pesaro

Fermana-Modena

Gubbio-Matelica

Imolese-Perugia

Mantova-Feralpi Salò

Padova-Ravenna

Sambenedettese-Triestina

Sudtirol-Arezzo Risultati 32a giornata Serie C girone C

Casertana-Cavese 2-1

Catania-Avellino 3-1

Catanzaro-Bari 2-0

Foggia-Viterbese 1-1

Monopoli-Palermo (rinviata)

Paganese-Juve Stabia 1-3

Potenza-Bisceglie 2-1

Teramo-Virtus Francavilla 0-1

Ternana-Vibonese 1-0 Classifica Serie C girone C

Prossima giornata Serie C girone C

Avellino-Virtus Francavilla

Bari-Paganese

Bisceglie-Ternana

Cavese-Catania

Monopoli-Casertana

Palermo-Foggia

Turris-Catanzaro

Vibonese-Teramo

Viterbese-Potenza



