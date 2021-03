Clamoroso allo Stadium: il Benevento batte la Juventus.

Man of the match l’argentino Adolfo Gaich che nella ripresa ha sfruttato al meglio un passaggio errato del brasiliano Arthur e segnato l’1-0 durato fino al triplice fischio finale di Abisso.

Adesso i 10 punti di distacco dalla capolista Inter sono reali, perché anche i nerazzurri hanno disputato una gara in meno. E’ stata infatti rinviata la sfida contro il Sassuolo originariamente in programma sabato sera.

Da sottolineare come il Benevento sia la settima squadra in Serie A capace di violare lo Juventus Stadium, prima degli Stregoni l’exploit era riuscito a: Fiorentina, Inter, Lazio, Napoli, Sampdoria e Udinese.

Non compie un passo falso, invece, il Milan a Firenze. Nonostante un Fiorentina battagliera i rossoneri conquistano il successo grazie a un 3-2 maturato nella ripresa dopo che all’intervallo il match era sull’1-1. Gol decisivo di Calhanoglu.

L’Atalanta del maestro Gasperini vince in casa del Verona dell’allievo Juric, 2-0 firmato Malinovskyi (su rigore) e Zapata. Tre punti che permettono di agganciare i bianconeri in classifica.

Sbanca Udine la Lazio di Inzaghi, 1-0 di Marusic.

E’ del Napoli il derby del Sole. All’Olimpico una doppietta di Mertens, su punizione e di testa, fissa il 2-0 sulla Roma e permette agli azzurri di scavalcare i giallorossi in classifica,

Il Crotone spreca il vantaggio di due reti, 2-0 all’intervallo, e nella ripresa si fa riprendere e superare dal Bologna, 3-2. Andamento simile in Parma-Genoa, con i gialloblù che vanno sull’1-0 e poi subiscono il ritorno dei rossoblù che prendono i tre punti con un 2-1 (doppietta di Scamacca).

Lo Spezia fa sua la sfida salvezza col Cagliari, di Piccoli e Maggiore i gol dei locali, di Pereiro il centro degli ospiti.

Di seguito tutti i risultati della 28a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma dopo la sosta per gli impegni delle nazionali nelle qualificazioni a Qatar 2022, il 3 aprile 2021. I risultati della 28a giornata della Serie A 2020/2021

Crotone-Bologna 2-3 (Messias – Simy rig. – Soumaro – Schouten – Skov Olsen)

Fiorentina-Milan 2-3 (Ibrahimovic – Pulgar – Ribery – Diaz – Calhanoglu)

Inter-Sassuolo (rinviata)

Juventus-Benevento 0-1 (Gaich)

Parma-Genoa 1-2 (2 Scamacca – Pellé)

Roma-Napoli 0-2 (2 Mertens)

Sampdoria-Torino 1-0 (Candreva)

Spezia-Cagliari 2-1 (Piccoli – Maggiore – Pereiro)

Udinese-Lazio 0-1 (Marusic)

Verona-Atalanta 0-2 (Malinovskyi rig. – Zapata) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 65 punti

Milan 59

Juventus 55

Atalanta 55

Napoli 53

Roma 50

Lazio 49

Sassuolo 39

Verona 38

Sampdoria 35

Bologna 34 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 29a giornata, in programma il 3 aprile 2021.

Atalanta-Udinese

Benevento-Parma

Bologna-Inter

Cagliari-Verona

Genoa-Fiorentina

Lazio-Spezia

Milan-Sampdoria

Napoli-Crotone

Sassuolo-Roma

Torino-Juventus



