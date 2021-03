E’ stato un pareggio senza reti, 0-0, ad aprire i risultati della 30a giornata della Serie B 2020/2021. Nell’anticipo del venerdì termina così come era iniziata Ascoli-Cremonese. Un segno X che fa più comodo ai grigiorossi che ai bianconeri.

Questo pomeriggio la capolista Empoli passa di misura sulla Virtus Entella. L’1-0 che resiste fino al triplice fischio finale è marcato da Casale. I toscani riescono però ad allungare sulla seconda in classifica.

Perché nel posticipo il Venezia sbanca Monza con una tripletta di Aramu (di Armellino ed Esposito gli altri due centri) per un 1-4 finale.

I lombardi sono così superati dal Lecce che, grazie al capocannoniere Coda, hanno la meglio sul Frosinone. I giallorossi passano allo Stirpe per 3-0, sbagliando pure un calcio di rigore. Per il bomber della cadetteria (20 reti) doppietta, di Rodriguez il tris finale.

Il Vicenza grazie a Meggiorini batte per 1-0 il Pescara in un delicato scontro salvezza. Mentre Reggiana-Cosenza termina 1-1 con un tempo per parte.

Di seguito i risultati della 30a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma dopo la sosta per gli impegni delle nazionali nelle qualificazioni a Qatar 2022, il 2 aprile 2021. I risultati e i marcatori della 30a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Cremonese 0-0

Empoli-Virtus Entella 1-0 (Casale)

Frosinone-Lecce 0-3 (2 Cosa – Rodriguez)

Monza-Venezia 1-4 (3 Aramu, 1 rig. – Armellino – Esposito)

Pordenone-Pisa (rinviata)

Reggiana-Cosenza 1-1 (Gliozzi – Varone)

Reggina-ChievoVerona (posticipo, domenica)

Salernitana-Brescia (posticipo, domenica)

Spal-Cittadella (posticipo ore 18)

Vicenza-Pescara 1-0 (Meggiorini) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 59 punti

Lecce 52

Monza 50

Venezia 49

Salernitana 48

Cittadella 45

ChievoVerona 43

Spal 42

Pisa 40

Brescia 39

Frosinone 38 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 31a giornata, in programma dopo la sosta per gli impegni delle nazionali nelle qualificazioni a Qatar 2022, il 2 aprile 2021.

Brescia-Pordenone

ChievoVerona-Spal

Cosenza-Ascoli

Cremonese-Empoli

Frosinone-Reggiana

Lecce-Salernitana

Pescara-Pisa

Venezia-Reggina

Vicenza-Cittadella

Virtus Entella-Monza



Link:

La classifica della Serie A