Un autogol a due minuti dal novantesimo. L’Empoli conquista la vittoria contro il Pordenone e raggiunge quota 56 nella classifica della Serie B. A più sette lunghezze sulla terza.

Con una rete per tempo, Carlos Augusto nel primo, Colpani nel secondo, il Monza fa 2-0 con la Reggiana e si stacca dalla Salernitana. Perché i campani non vanno oltre lo 0-0 sul campo del Cittadella. Un pareggio che permette il sorpasso al Lecce. I giallorossi, infatti, sbancano Venezia: 3-2 con l’ennesima doppietta di bomber Coda.

E pareggio a reti inviolate in ChievoVerona-Frosinone.

Attenzione a Pisa, 3-0 sulla Spal, e al Brescia, 1-0 sulla Reggina. Toscani e lombardi sono a ridosso della zona play-off e stanno correndo più velocemente di alcune squadre che li precedono.

Di seguito i risultati della 29a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 19, 20 e 21 marzo 2021. I risultati e i marcatori della 29a giornata della Serie B 2020/2021

Brescia-Reggina 1-0 (Van de Looi)

ChievoVerona-Frosinone 0-0

Cittadella-Salernitana 0-0

Cosenza-Vicenza 1-1 (Gliozzi – Valentini)

Empoli-Pordenone 1-0 (Chrzanowski aut.)

Monza-Reggiana 2-0 (Carlos Augusto – Colpani)

Pescara-Ascoli (posticipo)

Pisa-Spal 3-0 (Marsura – Mazzitelli – Siega)

Venezia-Lecce 2-3 (2 Coda, 1 rig. – Pettinari – Luciano aut. – Maleh)

Virtus Entella-Cremonese 0-2 (Gaetano – Castagnetti) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 56 punti

Monza 50

Lecce 49

Salernitana 48

Venezia 46

Cittadella 45

ChievoVerona 43

Spal 42

Pisa 40

Brescia 39

Frosinone 38 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 30a giornata, in programma il 19, 20 e 21 marzo 2021.

Ascoli-Cremonese

Empoli-Virtus Entella

Frosinone-Lecce

Monza-Venezia

Pordenone-Pisa

Reggiana-Cosenza

Reggina-ChievoVerona

Salernitana-Brescia

Spal-Cittadella

Vicenza-Pescara



Link:

La classifica della Serie B