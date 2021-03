L’Inter centra l’ottava vittoria di fila e raggiunge quota 65 punti in classifica.

All’Olimpico Grande Torino vince per 2-1 sul Torino grazie a un rigore di Lukaku e a una rete di testa di Lautaro Martinez. Di Sanabria il momentaneo gol del pareggio granata.

Nel posticipo della domenica sera, Milan-Napoli, Gattuso sgambetta la sue ex squadra. Gli azzurri vincono per 1-0. Man of the match l’ex interista Politano.

La Juventus del tanto criticato Cristiano Ronaldo… risponde vincendo per 3-1 sul campo del Cagliari proprio grazie a una tripletta del portoghese: di testa, di destro su rigore, di sinistro. Simeone tornava a fare centro dopo 18 match di digiuno ma quando ormai il risultato era già sullo 0-3.

Vince per 3-1 l’Atalanta sullo Spezia nell’anticipo del venerdì. Da segnalare la prodezza balistica di Muriel.

Crolla la Roma a Parma, 2-0 per gli emiliani che non avevano ancora festeggiato un successo in questo 2021. Di Mihaila e Hernani (su rigore) le reti gialloblù.

Spettacolo in Sassuolo-Verona, 3-2, e in Bologna-Sampdoria, 3-1.

Termina in pareggio Udinese-Verona, 1-1, a Pandev risponde un rigore di De Paul nella prima mezz’ora dell’incontro.

Di seguito tutti i risultati della 27a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 19, 20 e 21 marzo 2021. I risultati della 27a giornata della Serie A 2020/2021

Atalanta-Spezia 3-1 (2 Pasalic – Muriel – Piccoli)

Benevento-Fiorentina 1-4 (3 Vlahovic – Ionita – Eysseric)

Bologna-Sampdoria 3-1 (Barrow – Quagliarella – Svanberg – Soriano)

Cagliari-Juventus 1-3 (3 Ronaldo, 1 rig. – Simeone)

Genoa-Udinese 1-1 (Pandev – De Paul rig.)

Lazio-Crotone 3-2 (2 Simy, 1 rig. – Milinkovc Savic – Luis Alberto – Caicedo)

Milan-Napoli 0-1 (Politano)

Parma-Roma 2-0 (Mihaila – Hernani rig.)

Sassuolo-Verona 3-2 (Locatelli – Lazovic – Djuric – Di Marco – Traore)

Torino-Inter 1-2 (Lukaku rig. – Sanabria – Lautaro Martinez) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 65 punti

Milan 56

Juventus 55

Atalanta 52

Roma 50

Napoli 50

Lazio 46

Sassuolo 39

Verona 38

Udinese 33

Sampdoria 32 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 28a giornata, in programma il 19, 20 e 21 marzo 2021.

Crotone-Bologna

Fiorentina-Milan

Inter-Sassuolo

Juventus-Benevento

Parma-Genoa

Roma-Napoli

Sampdoria-Torino

Spezia-Cagliari

Udinese-Lazio

Verona-Atalanta



