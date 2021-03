L’Empoli allunga a +6 in classifica sulle diretti inseguitrici. Perché i toscani sono gli unici a vincere delle prime quattro in graduatoria.

A Vicenza, nell’ultima sfida della 28a giornata della Serie B 2020/2021 fanno 2-0 con una rete per tempo: Mancuso nel primo e Matos nel secondo.

Crolla il Monza a Reggio Calabria, dove i precedenti di Serie B raccontavano soltanto di 1 vittoria e 1 pareggio in 11 faccia a faccia. A dare la vittoria alla Reggina è stato Rivas in avvio di ripresa.

Mezzo passo falso anche per la Salernitana che all’Arechi contro il Cosenza non va oltre il pareggio ad occhiali, lo 0-0.

Il Venezia è fermato sull’1-1 ad Ascoli, Fiordilino per il vantaggio ospite, Bajic per il pareggio dei locali.

Così ringraziano il Lecce, 4-2 sul ChievoVerona con doppietta di Coda che sale a 16 reti in campionato, e il Cittadella, 2-0 con un nuovo modulo nell’anticipo del venerdì contro un Pisa decimato dalle assenze.

Finiscono col punteggio di 0-0 anche Spal-Virtus Entella e Pordenone-Pescara.

Inappellabile 3-0 della Cremonese contro la Reggiana.

Di seguito i risultati della 28a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato, turno infrasettimanale, in programma il 15 e 16 marzo 2021. I risultati e i marcatori della 28a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Venezia 1-1 (Fiordilino – Bajic)

Cittadella-Pisa 2-0 (Tsadjout – Proia)

Cremonese-Reggiana 3-0 (Strizzolo – Valzania – Colombo)

Frosinone-Brescia 0-1 (Ndoj)

Lecce-ChievoVerona 4-2 (2 Coda – Maggio – Obi – Pettinari – Mogos)

Pordenone-Pescara 0-0

Reggina-Monza 1-0 (Rivas)

Salernitana-Cosenza 0-0

Spal-Virtus Entella 0-0

Vicenza-Empoli 0-2 (Mancuso – Matos rig.) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 53 punti

Monza 47

Salernitana 47

Venezia 46

Lecce 46

Cittadella 44

ChievoVerona 42

Spal 42

Pisa 37

Frosinone 37 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 29a giornata, in programma il 15 e 16 marzo 2021.

Brescia-Reggina

ChievoVerona-Frosinone

Cittadella-Salernitana

Cosenza-Vicenza

Empoli-Pordenone

Monza-Reggiana

Pescara-Ascoli

Pisa-Spal

Venezia-Lecce

Virtus Entella-Cremonese



