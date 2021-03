In attesa del big match del lunedì sera, Inter-Atalanta, vincono tutte le altre squadre dei piani alti della classifica.

Non è fatale, stavolta, Verona per il Milan. Con due gol d’autore, Krunic su punizione nel primo tempo e Dalot dopo doppia finta nella ripresa, i rossoneri sbancano il Bentegodi: 2-0 il punteggio conclusivo e vetta della classifica distante nuovamente tre punti.

La Juventus va in svantaggio con la Lazio per poi recuperare e sorpassare i biancocelesti soprattutto grazie a Morata. L’attaccante spagnolo è autore di una doppietta, permettendo a Ronaldo di riposarsi per quasi tutto il match in panchina. Il risultato finale allo Stadium è di 3-1 per i bianconeri.

Nel lunch match la Roma si conferma schiacciasassi quando non deve incrociare una big. Perché con un gol di Mancini nel primo tempo, conquista i tre punti contro il Genoa: 1-0 lo score finale in favore dei giallorossi.

La giornata si era aperta con il pareggio per 1-1, Gaich e Verde, in Spezia-Benevento. Curiosità negli 8 precedenti di campionato fra i due club mai c’era scappato il segno X. Mentre nel tardo pomeriggio l’Udinese aveva superato per 2-0, Llorente e Pereyra, il Sassuolo. E così in 4 scontri diretti di Serie A i neroverdi mai hanno marcato gol alle squadre di mister Gotti.

Clamoroso quanto successo questo pomeriggio sui campi dello Scida e del Franchi.

A Crotone i padroni di casa superano il Torino dell’ex Nicola per 4-2. Doppietta di un ritrovato Simy, cui si aggiungono le reti di Reca e Ounas. Inutili ai fini del risultato i centri di Mandragora e Sanabria. Al Franchi il Parma fa 3-3 con la Fiorentina, ma i viola devono ringraziare Iacoponi autore dell’autorete che al 94’ permette loro di pareggiare.

Di seguito tutti i risultati della 26a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 12, 13 e 14 marzo 2021. I risultati della 26a giornata della Serie A 2020/2021

Crotone-Torino 4-2 (2 Simy, 1 rig. – Mandragora – Reca – Sanabria – Ounas)

Fiorentina-Parma 3-3 (2 Kuritc 1 rig. – Quarta – Milenkovic – Mihaila – Iacoponi aut.)

Inter-Atalanta (posticipo, lunedì)

Juventus-Lazio 3-1 (2 Morata, 1 rig. – Caicedo – Rabiot)

Napoli-Bologna (posticipo, ore 20:45)

Roma-Genoa 1-0 (Mancini)

Sampdoria-Cagliari (posticipo, ore 18)

Spezia-Benevento 1-1 (Gaich – Verde)

Udinese-Sassuolo 2-0 (Llorente – Pereyra)

Verona-Milan 0-2 (Krunic – Dalot) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 59 punti

Milan 56

Juventus 52

Roma 50

Atalanta 49

Napoli 44

Lazio 43

Verona 38

Sassuolo 36

Udinese 32

Sampdoria 31 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 27a giornata, in programma il 12, 13 e 14 marzo 2021.

Atalanta-Spezia

Benevento-Fiorentina

Bologna-Sampdoria

Cagliari-Juventus

Genoa-Udinese

Lazio-Crotone

Milan-Napoli

Parma-Roma

Sassuolo-Verona

Torino-Inter



