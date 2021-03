Primissimo pomeriggio avaro di gol in Serie B.

Dai cinque risultati arrivati alle ore 15:45, infatti, registriamo soltanto 4 reti con 4 marcatori differenti.

Il Frosinone torna a vincere ribaltando il risultato della trasferta a Cosenza. Calabresi in vantaggio dopo 8 minuti con un sinistro di Crecco su assist di Tremolada, quindi Novakovich allo scadere del primo tempo e Szyminski pochi minuti prima della fine del secondo facevano l’1-1 e l’1-2.

Vittoria di misura anche per la Salernitana sul campo della Cremonese, 1-0 grazie a un colpo di testa di Djurci, e della Spal a Pescara, rigore di Valoti.

Pareggio ad occhiali, vale a scrivere col risultato di 0-0, in Pisa-Reggina e Virtus Entella-Ascoli.

Nel tardo pomeriggio sono andate in scena Venezia-Brescia, 0-1 con Ayé ancora a rete e siamo a 8 nelle ultime sette giornate con una serie gol che ha preso avvio al 21o turno, e Monza-Pordenone, 2-0 con una marcature per tempo, prima Frattesi poi Gytkjaer.

Domani i posticipi Empoli-Cittadella e Reggiana-Lecce, mentre lunedì completerà il quadro dei risultati della 27a giornata della Serie B 2020/2021 il derby regionale Chievo-Vicenza con l’ex Meggiorini il giocatore sicuramente più atteso.

Di seguito i risultati della 27a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 12 e 13 marzo 2021. I risultati e i marcatori della 27a giornata della Serie B 2020/2021

ChievoVerona-Vicenza (posticipo, lunedì)

Cosenza-Frosinone 1-2 (Crecco – Novakovich – Szyminski)

Cremonese-Salernitana 0-1 (Djuric)

Empoli-Cittadella (posticipo, domenica)

Monza-Pordenone 2-0 (Frattesi – Gytkjaer rig.)

Pescara-Spal 0-1 (Valoti rig.)

Pisa-Reggina 0-0

Reggiana-Lecce (posticipo, domenica)

Venezia-Brescia 0-1 (Ayé)

Virtus Entella-Ascoli 0-0 Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 49 punti

Monza 47

Salernitana 46

Venezia 45

ChievoVerona 42

Spal 41

Cittadella 40

Lecce 40

Pisa 37

Frosinone 37 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 28a giornata, in programma il 12 e 13 marzo 2021.

Ascoli-Venezia

Cittadella-Pisa

Cremonese-Reggiana

Frosinone-Brescia

Lecce-ChievoVerona

Pordenone-Pescara

Reggina-Monza

Salernitana-Cosenza

Spal-Virtus Entella

Vicenza-Empoli



La classifica della Serie B