Prima contro seconda in classifica. Se ordiniamo le 20 squadre di Serie A per gol marcati. L’Inter svetta su tutti con 62 reti (35 in casa e 27 in trasferta), l’Atalanta la segue con 60 (35 in casa e 25 in trasferta).

E allora proviamo a radiografare il modo di segnare dei due club nerazzurri.

L’Inter: 42 centri di piede, 12 di testa, 4 su rigore, 4 autogol a favore.

L’Atalanta: 50 di piede, 6 di testa, 3 su rigore, 1 punizione diretta.

Gli uomini di mister Conte sono rimasti con le polvere bagnate solo in occasione dello 0-0 in casa dell’Udinese alla 19a giornata. Quelli di coach Gasperini sono rimasti a bocca asciutta per 3 volte: 0-0 con lo Spezia all’ottavo turno, la sconfitta con l’Hellas Verona per 0-2 nella giornata successiva, lo 0-0 ospitando il genoa alla 18a.

Curiosità: ammontano a 22 gli autogol marcati nella Serie A 2020/2021, se 4 sono stati a favore della Beneamata… siamo a un dato pari al 18%.

Chiusura sulle coop del gol e le reti dai panchinari.

L’Inter ha mandato in porta 13 giocatori differenti (terza migliore prestazione del torneo), segnando per 5 volte con dei subentrati. L’Atalanta risponde con 16 bomber diversi (top in campionato), trovando 12 centri (nessuno ha fatto meglio) da chi è entrato in campo a match iniziato. PRECEDENTI IN SERIE A

119 incontri disputati

63 vittorie Inter

32 pareggi

24 vittorie Atalanta

211 gol fatti Inter

113 gol fatti Atalanta PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

59 incontri disputati

40 vittorie Inter

10 pareggi

9 vittorie Atalanta

115 gol fatti Inter

46 gol fatti Atalanta



ULTIMI CINQUE PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

Inter-Atalanta 1-0, 1° giornata 2015/2016

Inter-Atalanta 7-1, 28° giornata 2016/2017

Inter-Atalanta 2-0, 13° giornata 2017/2018

Inter-Atalanta 0-0, 31° giornata 2018/2019

Inter-Atalanta 1-1, 19° giornata 2019/2020 RISULTATI PIU’ RICORRENTI NEI PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

1-0 per 13 volte, l’ultima nel 2015/2016

2-0 per 6 volte, l’ultima nel 2017/2018

3-1 per 5 volte, l’ultima nel 2009/2010

2-1 per 5 volte, l’ultima nel2007/2008

1-2 per 5 volte, l’ultima nel 2013/2014

0-0 per 5 volte, l’ultima nel 2018/2019



