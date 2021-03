Turno infrasettimanale ricco di gol, con 3,25 reti/match di media è l’ottavo turno più prolifico della Serie A 2020/2021. E all’appello mancano ancora Parma-Inter e, se sarà recuperata, Lazio-Torino.

La Juventus aveva aperto il turno battendo 3-0 lo Spezia. Di Ronaldo l’ultimo sigillo del match, il numero 767 in carriera fra club e Portogallo. Raggiunto Pelé nella classifica all time dei marcatori.

Spettacolare 3-3 in Sassuolo-Napoli, con ben 3 calci di rigore, 2 a favore dei neroverdi, 1 per gli azzurri.

Serve un rigore, il 16esimo in questo torneo, anche al Milan per recuperare il match con l’Udinese. I friulani erano passati in vantaggio con un colpo di testa di Becao, a tempo scaduto il penalty firmato da Kessie.

Goleada anche a Bergamo, dove l’Atalanta fa 5-1 col Crotone del neo mister rossoblù Serse Cosmi.

Vince la Roma, 2-1 sulla Fiorentina, nel recupero finale. Prima della rete decisiva di Diawara aveva fatto tutto Spinazzola, centro e autogol.

Il Verona vince a Benevento, 3-0, il Cagliari col Bologna, 1-0.

Finisce in pareggio il derby della Lanterna Genoa-Sampdoria, 1-1.

Di seguito tutti i risultati della 25a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 6, 7 e 8 marzo 2021. I risultati della 25a giornata della Serie A 2020/2021

Atalanta-Crotone 5-1 (Gosens – Simy – Palomino – Muriel – Ilicic – Miranchuk)

Benevento-Verona 0-3 (Faraoni – Foulon aut. – Lasagna)

Cagliari-Bologna 1-0 (Rugani)

Fiorentina-Roma 1-2 (Spinazzola – Spinazzola aut. – Diawara)

Genoa-Sampdoria 1-1 (Zappacosta – Tonelli)

Juventus-Spezia 3-0 (Morata – Chiesa – Ronaldo)

Lazio-Torino (non disputata)

Milan-Udinese 1-1 (Becao – Kessie rig.)

Parma-Inter (posticipo)

Sassuolo-Napoli 3-3 (Maksimovic aut. – Zielinski – Berardi rig. – Di Lorenzo – Insigne rig. – Caputo rig.) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 56 punti

Milan 53

Juventus 49

Atalanta 49

Roma 47

Napoli 44

Lazio 43

Verona 38

Sassuolo 36

Sampdoria 31 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 26a giornata, in programma il 6, 7 e 8 marzo 2021.

Crotone-Torino

Fiorentina-Parma

Inter-Atalanta

Juventus-Lazio

Napoli-Bologna

Roma-Genoa

Sampdoria-Cagliari

Spezia-Benevento

Udinese-Sassuolo

Verona-Milan



