Dopo cinque pareggi consecutivi torna a vincere l’Empoli capoclassifica della Serie B. A Reggio Calabria passa con un rotondo 3-0: Olivieri a metà del primo tempo, Mancuso e Matos nella ripresa. Un tris che permette di allungare sul Monza, la più diretta inseguitrici alla vigilia dei risultati della 26a giornata della Serie B 2020/2021. Perché i brianzoli non vanno oltre il 2-2 sul campo del Frosinone. Dopo aver subito la rete di Iemmello erano riusciti a ribaltare match e punteggio con i gol di Paletta e Gytkjaer, ma Salvi in apertura di ripresa trovava il gol del pari che sarebbe resisto fino al triplice fischio finale.

Un segno X di cui approfitta il Venezia. Nell’anticipo del lunedì gli arancioneroverdi con una doppietta di Aramu avevano superato al Reggiana per 2-1 issandosi momentaneamente in seconda posizione. Un momentaneamente trasformatosi in definitivamente dopo il 2-2 dello Stirpe.

Rallenta anche la Salernitana, pareggio ad occhiali, 0-0, contro la Spal.

Cade inaspettatamente in casa il Cittadella contro il Pescara. A risolvere la sfida Odgaard al 92’ con un colpo di testa.

Altro 0-0 in Lecce-Entella. Mentre il ChievoVerona supera per 3-0 il Pordenone al Bentegodi e il Psa fa 2-0 ad Ascoli.

Importante successo del Brescia e Ayé ancora una volta a segno, 2-0 sul Cosenza.

Nell’ultima partita di giornata il Vicenza ha la meglio sulla Cremonese.

Di seguito i risultati della 26a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori del turno infrasettimanale, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 6, 7 e 8 marzo 2021. I risultati e i marcatori della 26a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Pisa 0-2 (Mastinu – Marconi)

Brescia-Cosenza 2-0 (Bjarnason - Ayè)

ChievoVerona-Pordenone 3-0 (Ciciretti – Garritano – Obi)

Cittadella-Pescara 0-1 (Odgaard)

Frosinone-Monza 2-2 (Iemmello – Paletta – Gytkjaer – Salvi)

Lecce-Virtus Entella 0-0

Reggina-Empoli 0-3 (Olivieri – Mancuso – Matos)

Salernitana-Spal 0-0

Venezia-Reggiana 2-1 (2 Aramu, 1 rig. – Libutti)

Vicenza-Cremonese 3-1 (2 Meggiorini – Ciofani – Nalini) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 49 punti

Venezia 45

Monza 44

Salernitana 43

ChievoVerona 42

Cittadella 40

Lecce 40

Spal 38

Pisa 36

Frosinone 34

Pordenone 33 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 27a giornata, in programma il 6, 7 e 8 marzo 2021.

ChievoVerona-Vicenza

Cosenza-Frosinone

Cremonese-Salernitana

Empoli-Cittadella

Monza-Pordenone

Pescara-Spal

Pisa-Reggina

Reggiana-Lecce

Venezia-Brescia

Virtus Entella-Ascoli



Link:

La classifica della Serie B