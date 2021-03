Una torta con duecento candeline. E’ quella che potrebbe scendere in campo domenica pomeriggio prima del calcio d’avvio di Crotone-Cagliari. Il Crotone fa 100!

Quello affrontato dai Pitagorici è il terzo campionato di Serie A. Alla vigilia della 24esima giornata contano 99 gare disputate nel massimo livello, con un bilancio di 21 vittorie, 18 pareggi, 60 sconfitte per un totale di 39 match a punti. Questo il bilancio stagione per stagione.

2016/2017: 9V – 7X – 22P, 34GF/58GS

2017/2018: 9V – 8X – 21P, 40GF/66GS

2020/2021: 3V – 3X – 17P, 23GF/55GS

Numeri che suggeriscono un altro possibile primato: dal 28 agosto 2016, quando Raffaele Palladino marcò il primo, storico gol del Crotone in Serie A, il totale delle reti fatte dai rossoblù ha raggiunto quota 97.

Qual è il bilancio dei precedenti incroci col Cagliari?

Le due società sono state avversarie in Serie A già 5 volte. I calabresi mai hanno centrato la vittoria, mentre i sardi hanno conquistato i tre punti in 4 differenti occasioni. Il riassunto delle 5 sfide fra Crotone e Cagliari.

0 vittorie Crotone

1 pareggio

4 vittorie Cagliari

5 gol fatti Crotone

10 gol fatti Cagliari Match by match.

2016/2017: Cagliari-Crotone 2-1; Crotone-Cagliari 1-2

2017/2018: Cagliari-Crotone 1-0; Crotone-Cagliari 1-1

2020/2021: Cagliari-Crotone 4-2 Anche Semplici fa 100!

All’Ezio Scida ci sarà anche l’esordio in rossoblù, quello degli ospiti, per mister Leonardo Semplici. L’allenatore originario di Firenze ha già affrontato dei campionati di Serie A, sempre (e solo) alla guida della Spal.

Conteggiando le panchine nel massimo campionato scopriamo che Semplici è fermo a quota 99: 38 sia nel 2017/2018 che nel 2018/2019, 23 la passata stagione. Questo il suo bilancio totale: 23 vittorie, 26 pareggi, 50 sconfitte, per 49 match a punti.

Qualche curiosità?

Ha affrontato 24 differenti club in Serie A. Col Parma vanta un 100% di successi. Mentre con Brescia, Lecce e Milan ha rimediato solo dei KO. Atalanta, Bologna, Lazio e Sassuolo le compagini affrontate più volte, per tutte 6 incroci, con la difesa nerazzurra che è quella cui ha marcato il maggior numero di gol (9), mentre l’attacco biancoceleste è quello da cui ha incassato più reti (15).

Col Crotone ci sono già dei precedenti, i 2 faccia a faccia del torneo 2017/2018, dai quali emerge un bilancio favorevole al nuovo tecnico del Cagliari. Il riassunto delle 2 sfide.

1 vittoria Semplici

1 pareggio

0 vittorie Crotone

4 gol fatti squadre di Semplici

3 gol fatti Crotone Match by match

Spal-Crotone 1-1; Crotone-Spal 2-3.



