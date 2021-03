La capolista Inter fa il suo dovere nel match interno col Genoa. Anzi, Lukaku decide di archiviare la pratica rossoblù dopo appena 37 secondi, trovando il diagonale vincente da fuori area. Di Darmian, su assist del gigante belga, e di Sanchez, stranamente di testa, le altre due reti della squadra di mister Conte.

Lascia altri due punti per strada la Juventus di Ronaldo. Inutile il gol del portoghese, sempre più vicino al mito Pelé, in avvio di ripresa, perché Barak e il Verona fanno pari dopo una ventina di minuti.

Crolla la Lazio al Dall’Ara. I rossoblu, e Skorupski che para un rigore a Immobile, decidono di festeggiare nel migliore dei modi le 100 panchine bolognesi di Mihajlovic in Serie A: Mbaye per l’1-0, raddoppio di Sansone.

Con un gol per tempo l’Atalanta ha la meglio sulla Sampdoria nel lunch match. Sblocca il risultato Malinovskj, raddoppia Gosens per un 2-0 senza appello.

Come una settimana fa il Parma di D’Aversa butta via un vantaggio di 2 gol e si fa rimontare dallo Spezia sul 2-2 (doppietta di Gyasi per i liguri).

La resistenza della Fiorentina sul campo dell’Udinese dura fino al minuto 86, poi un’inzuccata di Nestorovski decide la contesa, 1-0 per i friulani.

Centesima in Serie A e esordio col Cagliari vincente per mister Semplici che a Crotone, anche i calabresi giocavano la centesima nel massimo campionato italiano, fa 2-0 grazie a Pavoletti e un rigore di Joao Pedro.

Di seguito tutti i risultati della 24a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno infrasettimanale di campionato in programma il 2, 3 e 4 marzo 2021. I risultati della 24a giornata della Serie A 2020/2021

Bologna-Lazio 2-0 (Mbaye – Sansone)

Crotone-Cagliari 0-2 (Pavoletti – Joao Pedro rig.)

Inter-Genoa 3-0 (Lukaku – Darmian – Sanchez)

Napoli-Benevento 2-0 (Mertens - Politano)

Roma-Milan 1-2 (Kessie rig. - Veretout - Rebic)

Sampdoria-Atalanta 0-2 (Malinovskj – Gosens)

Spezia-Parma 2-2 (2 Gyasi – Karamoh – Hernani)

Torino-Sassuolo (rinviata al 17 marzo)

Udinese-Fiorentina 1-0 (Nestorovski)

Verona-Juventus 1-1 (Ronaldo – Barak) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 56 punti

Milan 52

Juventus 46

Atalanta 46

Roma 44

Lazio 43

Napoli 43

Sassuolo 35

Verona 35

Sampdoria 30 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 25a giornata, in programma il 2, 3 e 4 marzo 2021.

Atalanta-Crotone

Benevento-Verona

Cagliari-Bologna

Fiorentina-Roma

Genoa-Sampdoria

Juventus-Spezia

Lazio-Torino

Milan-Udinese

Parma-Inter

Sassuolo-Napoli



