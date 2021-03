Ancora un pareggio, il quinto di fila, per la capolista Empoli che al Castellani contro il Venezia fa risultato di 1-1. A passare in vantaggio sono i lagunari con un pallonetto di Mazzocchi. Di Haas, nella ripresa, il pareggio dei toscani.

Occasionissima per il Monza che, in caso di risultato positivo contro il Cittadella nel posticipo delle ore 16, potrebbe portarsi a un solo punto dagli azzurri... occasionissima però non raccolto: con i granata finisce 0-0.

Finisce col pareggio ad occhiali, 0-0, l’altro anticipo del venerdì: Reggiana-Salernitana.

Questo pomeriggio dilagano la Cremonese, 4-0 sul Frosinone (nonostante un finale con i grigiorossi in 9 in campo per due espulsioni), e la Reggina, 4-1 sulla Spal.

Il Lecce sembrava l’unica delle squadre in zona play-off capace di conquistare l’intera posta in palio, ma il vantaggio giallorosso siglato da Maggio all’Adriatico contro il Pescara durava fino al recupero della ripresa, quando una zampata di Busellato permetteva agli abruzzesi di fare 1-1.

KO il ChievoVerona a Cosenza, 1-0 per i rossoblù. Mentre terminano col segno X Pisa-Vicenza, 2-2, e Pordenone-Ascoli, 1-1.

Di seguito i risultati della 25a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno infrasettimanale di campionato in programma l’1 e 2 marzo 2021. I risultati e i marcatori della 25a giornata della Serie B 2020/2021

Cosenza-ChievoVerona 1-0 (Gliozzi)

Cremonese-Frosinone 4-0 (2 Buonaiuto – Baez – Ciofani)

Empoli-Venezia 1-1 (Mazzocchi – Haas)

Monza-Cittadella 0-0

Pescara-Lecce 1-1 (Maggio – Busellato)

Pisa-Vicenza 2-2 (Dalmonte – Meggiorini – Vido – Mazzitelli)

Pordenone-Ascoli 1-1 (Ciurria – Mosti)

Reggiana-Salernitana 0-0

Spal-Reggina 1-4 (2 Rivas – Montalto – Esposito – Folorunsho)

Virtus Entella-Brescia (posticipo, ore 18) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 46 punti

Monza 43

Salernitana 42

Venezia 42

Lecce 39

Cittadella 39

ChievoVerona 39

Spal 37

Frosinone 33

Pordenone 33

Pisa 33 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 26a giornata, in programma l’1 e 2 marzo 2021.

Ascoli-Pisa

Brescia-Cosenza

ChievoVerona-Pordenone

Cittadella-Pescara

Frosinone-Monza

Lecce-Virtus Entella

Reggina-Empoli

Salernitana-Spal

Venezia-Reggiana

Vicenza-Cremonese



