Nel girone A della Serie C si marcano a distanza Como, 2-1 interno sulla Giana, e Renate, 1-0 a Livorno. E così i punti di distacco in classifica fra le prime due della classe restano 5. Perde ulteriore terreno la Pro Vercelli che con l’Olbia fa 0-0 al Piola. Pareggio anche per l’Under 23 della Juventus, 1-1 casalingo con la Lucchese.

Nel girone B della Serie C, in attesa dei posticipi di quest’oggi Ravenna-Feralpisalò (ore 15) e Cesena-Carpi (ore 21), la capolista Padova è fermata sull’1-1 a Bolzano dal Sudtirol. Rosicchia pertanto due punti il Modena che rifila un poker di reti, 4-1, alla Sambenedettese. Successo esterno per il Perugia, 1-0, in casa della Vis Pesaro.

Con una rete per tempo la capolista del girone C della Serie C, la Ternana, conquista Foggia. L’Avellino, secondo, fa 2-0 sul campo della Casertana. Mentre il Bari rallenta ancora e non va oltre il pareggio per 1-1 a Catania.

Risultati 26a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Grosseto 0-0

Carrarese-Novara 1-2

Como-Giana Erminio 2-1

JuventusU23-Lucchese 1-1

Livorno-Renate 0-1

Piacenza-Lecco 0-1

Pontedera-Alessandria 0-0

Pro Patria-Pergolettese 0-2

Pro Sesto-Pistoiese 2-2

Pro Vercelli-Olbia 0-0 Classifica Serie C girone A

Prossima giornata Serie C girone A

Alessandria-Carrarese

Giana Erminio-Pro Vercelli

Grosseto-Pontedera

Lecco-JuventusU23

Lucchese-Olbia

Novara-Pro Sesto

Pergolettese-Livorno

Pistoiese-Albinoleffe

Pro Patria-Como

Renate-Piacenza Risultati 26a giornata Serie C girone B

Arezzo-Matelica 2-0

Fermana-Imolese 2-0

Legnago-Gubbio 1-2

Mantova-Fano 0-2

Modena-Sambenedettese 4-1

Sudtirol-Padova 1-1

Virtusvecomp Verona-Triestina 2-2

Vis Pesaro-Perugia 0-1

Cesena-Carpi (posticipo)

Ravenna-Feralpisalò (posticipo) Classifica Serie C girone B

Prossima giornata Serie C girone B

Carpi-Fermana

Fano-Ravenna

Feralpi Salò-Legnago

Gubbio-Vis Pesaro

Imolese-Mantova

Matelica-Virtusvecomp Verona

Padova-Cesena

Perugia-Modena

Sambenedettese-Sudtirol

Triestina-Arezzo Risultati 26a giornata Serie C girone C

Casertana-Avellino 0-2

Catania-Bari 1-1

Foggia-Ternana 0-2

Juve Stabia-Teramo 1-1

Monopoli-Cavese 1-0

Paganese-Turris 2-0

Palermo-Catanzaro 1-2

Potenza-Virtus Francavilla 0-0

Viterbese-Vibonese 0-0 Classifica Serie C girone C

Prossima giornata Serie C girone C

Bari-Foggia

Bisceglie-Juve Stabia

Catanzaro-Ternana

Cavese-Potenza

Teramo-Paganese

Turris-Casertana

Vibonese-Catania

Virtus Francavilla-Monopoli

Viterbese-Palermo



