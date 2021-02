Primi risultati della 23a giornata della Serie A 2020/2021 già nella serata del venerdì.

Fiorentina a valanga, 3-0, sullo Spezia. Apre la marcature un acrobatico intervento di Vlahovic che l’intervento del VAR ha evitato fosse cancellato da uno sbandieramento del guardalinee, proseguono i centri dei panchinari Castrovilli ed Eysseric. E pensare che la viola mai aveva marcato con dei subentrati nelle prime ventidue giornate di campionato.

Torino corsaro in casa di un Cagliari in crisi nera. La sfida salvezza la decide un colpo di testa di Bremer su corner calciato da Mandragora. Per mister Di Francesco è stata l’ultima panchina con i rossoblù. Si tratta del terzo esonero consecutivo dopo quelli patiti con la Roma nel 2018/2019 e la Sampdoria lo scorso campionato.

Lazio che proprio contro i blucerchiati torna alla vittoria, 1-0, Luis Alberto man of the match su assist di Milinkovic-Savic, scavalcando la Juventus e aggacciando la Roma (almeno in attesa degli impegni di bianconeri e giallorossi).

Pirotecnico 2-2 in Genoa-Verona. Gialoblù due volte in vantaggio, prima con Ilic, poi con Faraoni, e due volte raggiunti, prima con Shomurodov, poi con Badelj. E così il primo scontro diretto fra i tecnici Ballardini e Juric termina col segno X.

Pareggio anche nel derby emiliano romagnolo Sassuolo-Bologna. Ospiti in vantaggio con Soriano, locali che pareggiano sfruttando anche la superiorità numerica per l’espulsione di Hickey dopo appena 28 minuti e dietro intervento del VAR.

Anche il lunch match della domenica è terminato in parità: il Parma dopo essere andato in avanti per 2-0 con le reti di Cornelius e Kucka (su rigore), nella ripresa incassa la rimonta dell’Udinese (Okaka e Nuytinck).

Ma tutti i riflettori della 23a giornata della Serie A 2020/2021 erano puntati sul risultato di Mila-Inter. Il derby di Milano, seconda contro prima in classifica, è stato sbloccato dopo soli cinque minuti da Lautaro Martinez (gol numero 3.000 subito dai rossoneri nella Serie A con la formula del girone unico). Lo stesso attaccante argentino ha raddoppiato in avvio della ripresa, prima del 3-0 firmato dal compagno di reparto e gemello del gol, il belga Lukaku.

E così i nerazzurri fortificano il primo posto in classifica portandosi a +4 punti sui rossoneri, i rivali nella corsa scudetto più vicini.

Di seguito tutti i risultati della 23a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 26, 27 e 28 febbraio 2021. I risultati della 23a giornata della Serie A 2020/2021

Atalanta-Napoli (posticipo, ore 18)

Benevento-Roma (posticipo, ore 20:45)

Cagliari-Torino 0-1 (Bremer)

Fiorentina-Spezia 3-0 (Vlahovic – Castrovilli – Eysseric)

Genoa-Verona 2-2 (Ilic – Shomurodov – Faraoni – Badelj)

Juventus-Crotone (posticipo, lunedì)

Lazio-Sampdoria 1-0 (Luis Alberto)

Milan-Inter 0-3 (2 Martinez – Lukaku)

Parma-Udinese 2-2 (Cornelius – Kucka rig. – Okaka – Nuytinck)

Sassuolo-Bologna 1-1 (Soriano – Caputo) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 53 punti

Milan 49

Roma 43

Lazio 43

Juventus 42

Napoli 40

Atalanta 40

Sassuolo 35

Verona 34

Sampdoria 30 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 24a giornata, in programma il 26, 27 e 28 febbraio 2021.

Bologna-Lazio

Crotone-Cagliari

Inter-Genoa

Napoli-Benevento

Roma-Milan

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Parma

Torino-Sassuolo

Udinese-Fiorentina

Verona-Juventus



