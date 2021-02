Tanta paura quella vissuta ad Ascoli oggi pomeriggio, dove il risultato del match con la Salernitana passa in secondo piano. Perché il granata Dziczek, sul finire del secondo tempo, è caduto al suolo privo di sensi. Immediati i soccorsi da parte degli staff dei due club e l’ingresso sul campo dell’ambulanza. Il giocatore, che nel frattempo aveva ripreso i sensi, è stato comunque trasportato in ospedale. La due formazioni hanno poi concluso la partita: 2-0 per i campani con Tutino autore di una doppietta nei primi 24 minuti di gioco.

La capolista Empoli fa 1-1 nel derby regionale col Pisa: a Birindelli nel primo tempo risponde Zurkowski nella ripresa.

Balotelli firma la vittoria del Monza in casa del ChievoVerona. Ai brianzoli è sufficiente l’1-0 per tornare a casa con i tre punti.

Tre sono i gol rifilati dalla Reggiana al Cittadella nel match del Tombolato: Yao, Laribi, Mazzocchi.

Continua a segnare Ayé, al quinto centro negli ultimi quattro turni, ma la Cremonese ribalta l’1-0 del Brescia con una doppietta di Ciofani in cinque minuti, fra il 54’ e il 59’.

A proposito di rimonte: il Venezia, con la doppietta di Johnsen, fa 3-2 sulla Virtus Entella; mentre il Vicenza sotto per 0-2 pareggia 2-2 contro la Spal grazie a Pasini e Meggiorni.

Di seguito i risultati della 24a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 26 e 27 febbraio 2021.

Ascoli-Salernitana 0-2 (2 Tutino)

Brescia-Cremonese 1-2 (2 Ciofani, 1 rig. – Ayé)

ChievoVerona-Monza 0-1 (Balotelli)

Cittadella-Reggiana 0-3 (Yao – Laribi – Mazzocchi)

Frosinone-Pescara 0-0

Lecce-Cosenza (posticipo, domenica)

Pisa-Empoli 1-1 (Birindelli – Zurkowski)

Reggina-Pordenone (posticipo, domenica)

Venezia-Virtus Entella 3-2 (2 Johnsen – Bresciani – Schenetti – Fiordilino)

Vicenza-Spal 2-2 (Paloschi – Valoti rig. – Pasini – Meggiorni) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 45 punti

Monza 42

Salernitana 41

Venezia 41

Cittadella 39

ChievoVerona 39

Spal 37

Lecce 35

Frosinone 33

Pordenone 32

Pisa 32 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 25a giornata, in programma il 26 e 27 febbraio 2021.

Cosenza-ChievoVerona

Cremonese-Frosinone

Empoli-Venezia

Monza-Cittadella

Pescara-Lecce

Pisa-Vicenza

Pordenone-Ascoli

Reggiana-Salernitana

Spal-Reggina

Virtus Entella-Brescia



