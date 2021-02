Nel girone A della Serie C il Como riesce ad avere la meglio sulla Lucchese solo in chiusura di secondo tempo, Arrigoni al 37’, ma tanto basta per balzare in solitaria al comando della classifica perché il Renate a Busto Arsizio non va oltre il pareggio ad occhiali, 0-0, con la Pro Patria. E così sono due i punti di differenza in graduatoria fra i due club.

Nel girone B della Serie C il Padova fa 2-0 sul campo del Legnago, Saber e Santini nel quarto d’ora finale, e col quarto successo di fila stacca il Sudtirol che fra le mura di casa va KO per 0-2 con al Feralpi Salò, Ceccarelli su rigore nella prima frazione di gioco, Scarsella in avvio di ripresa.

Nel girone C della Serie C rinviata la gara dalla capolista Ternana a Potenza. Alle spalle degli umbri l’Avellino, 1-0 nel derby in trasferta con la Juve Stabia, scavalca il Bari, che ha osservato il turno di riposo.

Di seguito tutti i risultati della 24a giornata e le classifiche della Serie C 2020/2021, gironi A, B e C. Risultati 24a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-JuventusU23 0-3

Alessandria-Giana Erminio 0-0

Carrarese-Lecco 1-2

Como-Lucchese 1-0

Livorno-Olbia 3-3

Piacenza-Pistoiese 2-0

Pontedera-Novara 1-0

Pro Patria-Renate 0-0

Pro Sesto-Pergolettese (rinviata)

Pro Vercelli-Grosseto 3-0 Classifica Serie C girone A

Prossima giornata Serie C girone A

Giana Erminio-Pro Sesto

Grosseto-Alessandria

JuventusU23-Pro Vercelli

Lecco-Pontedera

Lucchese-Pro Patria

Novara-Livorno

Olbia-Piacenza

Pergolettese-Como

Pistoiese-Carrarese

Renate-Albinoleffe Risultati 24a giornata Serie C girone B

Arezzo-Carpi 3-3

Cesena-Gubbio (rinviata)

Fermana-Perugia (rinviata)

Imolese-Fano (rinviata)

Legnago-Padova 0-2

Mantova-Sambenedettese 1-1

Modena-Matelica (posticipo)

Ravenna-Triestina 0-1

Sudtirol-Feralpi Salò 0-2

Vis Pesaro-Virtusvecomp Verona 0-1 Classifica Serie C girone B

Prossima giornata Serie C girone B

Carpi-Sudtirol

Fano-Cesena

Feralpi Salò-Modena

Gubbio-Fermana

Matelica-Mantova

Padova-Arezzo

Perugia-Legnago

Sambenedettese-Imolese

Triestina-Vis Pesaro

Virtusvecomp Verona-Ravenna Risultati 24a giornata Serie C girone C

Casertana-Teramo 2-0

Catania-Virtus Francavilla 1-0

Foggia-Catanzaro 0-2

Juve Stabia-Avellino 0-1

Monopoli-Turris 3-1

Paganese-Vibonese 2-1

Palermo-Bisceglie 3-1

Potenza-Ternana (rinviata)

Viterbese-Cavese 1-0 Classifica Serie C girone C

Prossima giornata Serie C girone C

Avellino-Foggia

Bari-Monopoli

Bisceglie-Viterbese

Catanzaro-Casertana

Cavese-Juve Stabia

Teramo-Potenza

Ternana-Catania

Turris-Palermo

Virtus Francavilla-Paganese



