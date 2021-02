Il Milan dopo quasi un anno va KO in trasferta. A La Spezia la matricola ligure festeggia al meglio il cambio di proprietà battendo per 2-0, Maggiore e Bastoni, i rossoneri.

Un risultato che permette all’Inter, 3-1 nel posticipo della domenica sera sulla Lazio, di balzare in vetta alla classifica della Serie A.

Passo falso della Juventus al Maradona di Napoli. Gli azzurri, decimati dagli infortuni e che nel riscaldamento perdono anche il portiere Ospina, si impongono per 1-0 con un rigore di Insigne.

Ne approfitta la Roma che vincendo per 3-0 in casa sull’Udinese scavalca in classifica nuovamente la Vecchia Signora.

Soffre, ma raccoglie i tre punti a Cagliari, anche l’Atalanta. Man of the match Muriel, che slalomeggia fra I difensori rossoblù al novantesimo e fa 1-0.

Successo in trasferta, a Crotone, anche per il Sassuolo: 2-1, Berardi e Ounas prima del tiro dagli undici metri di Caputo.

L’ex Quagliarella decide Sampdoria-Fiorentina. Suo, infatti, il centro del 2-1 per i blucerchiati (prima le reti di Keita e Vlahovic).

Segni X in Bologna-Benevento, 1-1, e Torino-Genoa, 0-0.

Domani sera l’ultimo posticipo di giornata, Verona-Parma.

Di seguito tutti i risultati della 22a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 19, 20, 21 e 22 febbraio 2021. I risultati della 22a giornata della Serie A 2020/2021

Bologna-Benevento 1-1 (Sansone – Viola)

Cagliari-Atalanta 0-1 (Muriel)

Crotone-Sassuolo 1-2 (Berardi – Ounas – Caputo rig.)

Inter-Lazio 3-1 (2 Lukaku, 1 rig. – Escalante – Martinez)

Napoli-Juventus 1-0 (Insigne rig.)

Roma-Udinese 3-0 (2 Veretout, 1 rig. – Pedro)

Sampdoria-Fiorentina 2-1 (Keita – Vlahovic – Quagliarella)

Spezia-Milan 2-0 (Maggiore – Bastoni)

Torino-Genoa 0-0

Verona-Parma (posticipo, lunedì) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Inter 50 punti

Milan 49

Roma 43

Juventus 42

Lazio 40

Napoli 40

Atalanta 40

Sassuolo 34

Verona 30

Sampdoria 30 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 23a giornata, in programma il 19, 20, 21 e 22 febbraio 2021.

Atalanta-Napoli

Benevento-Roma

Cagliari-Torino

Fiorentina-Spezia

Genoa-Verona

Juventus-Crotone

Lazio-Sampdoria

Milan-Inter

Parma-Udinese

Sassuolo-Bologna



La classifica della Serie A