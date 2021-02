La 23a giornata della Serie B 2020/2021 s’è aperta con una sorpresa.

Il Monza di Brocchi, infatti, cade fra le mura di casa sotto i colpi di un Pisa trascinato da Mazzitelli (due assist vincenti) e Palombi (doppietta). Non solo. Quando Boateng ha sui piedi il rigore per dimezzare lo svantaggio e riaprire il match… si fa ipnotizzare da Gori che prima respinge il penalty e poi vanifica il tentativo di ribattuta.

A inaugurare il sabato è stata Salernitana-Vicenza, sfida in cui le emozioni si sono concentrate in chiusura: vantaggio dei locali con Aya all’81’, pareggio dei veneti con Giacomelli all’83’.

L’Empoli raccoglie il terzo pareggio consecutivo, dopo l’1-1 col Monza e il 2-2 col Pescara arriva, infatti, un 1-1 a Ferrara contro la Spal. Toscani in vantaggio nel primo tempo con Mancuso e raggiunti nella ripresa su rigore da Esposito.

Il Cittadella torna alla vittoria passando col punteggio di 1-0 in casa del Pordenone. Man of the match Beretta a rete in avvio di primo tempo. I granata non conquistavano i tre punti tutti assieme da un mese e erano reduci da tre pareggi senza soluzione di continuità.

Vince in esterna anche il Venezia, 2-0 sul Pescara, ma gli abruzzesi possono rammaricarsi per aver fallito un calcio di rigore nella ripresa.

Sempre più Rodriguez dipendente il Lecce di Corini che espugna Cremona, 2-1, dopo essere andato in svantaggio p 0-1.

Di seguito i risultati della 23a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 19, 20 e 21 febbraio 2021. I risultati e i marcatori della 23a giornata della Serie B 2020/2021

Brescia-ChievoVerona (posticipo, domenica)

Cosenza-Reggina (posticipo, lunedì)

Cremonese-Lecce 1-2 (Gaetano – Castagnetti aut. – Rodriguez)

Monza-Pisa 0-2 (2 Palombi)

Pescara-Venezia 0-2 (Sorensen aut. – Modolo)

Pordenone-Cittadella 0-1 (Beretta)

Reggiana-Ascoli (posticipo, domenica)

Salernitana-Vicenza 1-1 (Aya – Giacomelli)

Spal-Empoli 1-1 (Mancuso – Esposito rig.)

Virtus Entella-Frosinone (posticipo, domenica) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 44 punti

Monza 39

Cittadella 39

ChievoVerona 39

Salernitana 38

Venezia 38

Spal 36

Lecce 35

Pordenone 32

Pisa 31 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 24a giornata, in programma il 19, 20 e 21 febbraio 2021.

Ascoli-Salernitana

Brescia-Cremonese

ChievoVerona-Monza

Cittadella-Reggiana

Frosinone-Pescara

Lecce-Cosenza

Pisa-Empoli

Reggina-Pordenone

Venezia-Virtus Entella

Vicenza-Spal



