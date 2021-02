Dalle prime in classifica vince soltanto il Monza.

I brianzoli solo una volta avevano espugnato il Menti di Vicenza: 2-4 nella Serie C 1981/1982. Stavolta ci sono riusciti con le emozioni concentrate tutte negli ultimi dieci minuti: vantaggio di Mota Carvalho, raddoppio D’Alessandro, gol della bandiera di Lanzafame (non segnava in cadetteria dai play-off 2016), il tutto fra l’82’ e l’86’.

La capolista Empoli fa 2-2 col Pescara. Toscani in svantaggio e che poi ribaltano il match con Ricci e La Mantia. Poi al 79’ Machin è decisivo con la rete del pareggio.

Finisce col punteggio di 2-2 anche Pisa-Salernitana: campani bravi ad acciuffare il segno X con Casasola al quarto minuto oltre il novantesimo.

Proprio il novantesimo è fatale al Cittadella di Venturato: in vantaggio al 4’ con Proia è raggiunto sul filo di lana dal Cosenza con Corsi. Curiosità statistica: in 8 precedenti di campionati prima di questa stagione mai le due squadre avevano pareggiato, nel 2020/2021 è stato 1-1 sia nel girone d’andata che in quello di ritorno.

Crolla al Mazza la Spal, 1-3 col Pordenone, con la sfida che viene decisa nella ripresa.

Vince ancora il Venezia. Ad aprire la strada ai lagunari è un’autorete di Bianchetti, poi l’ennesimo timbro Forte. Il punteggio finale è di 3-1 per gli arancioneroverdi. Finisce 2-2 Lecce-Brescia, buona la prima del nuovo mister Clotet.

Nell’ultimo match di giornata il Frosinone stava per tornare alla vittoria grazie a Novakovic (sugli sviluppi di un corner) ma l'Ascoli trovava l'1-1 al 95' su calcio di rigore.

Di seguito i risultati della 22a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 12, 13, 14 e 15 febbraio 2021. I risultati e i marcatori della 22a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Frosinone 0-1 (Novakovich)

ChievoVerona-Reggiana (posticipo, mercoledì)

Cittadella-Cosenza 1-1 (Poria – Corsi)

Empoli-Pescara 2-2 (Busellato – Ricci – La Mantia – Machin)

Lecce-Brescia 2-2 (Rodriguez – Bjorkengren – Bisoli – Ayé)

Pisa-Salernitana 2-2 (Mazzitelli – Mareconi – Tutino – Casasola)

Reggina-Virtus Entella (posticipo, mercoledì)

Spal-Pordenone 1-3 (Butic – Paloschi – Ciurria – Zammarini)

Venezia-Cremonese 3-1 (Bianchetti aut. – Forte – Ciofani – Johnsen)

Vicenza-Monza 1-2 (Mota Carvalho – D’Alessandro – Lanzafame) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 43 punti

Monza 39

Salernitana 37

ChievoVerona 36

Cittadella 36

Spal 35

Venezia 35

Lecce 32

Pordenone 32

Frosinone 29

Pisa 28 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 23a giornata, in programma il 12, 13, 14 e 15 febbraio 2021.

Brescia-ChievoVerona

Cosenza-Reggina

Cremonese-Lecce

Monza-Pisa

Pescara-Venezia

Pordenone-Cittadella

Reggiana-Ascoli

Salernitana-Vicenza

Spal-Empoli

Virtus Entella-Frosinone



