La 21a giornata della Serie A 2020/2021 si apre con la vittoria dell’Inter a Firenze. Il 2-0 sulla Fiorentina è frutto delle reti targate Barella e Perisic. E per un paio di notti i nerazzurri sono stati in vetta alla classifica di Serie A.

Questo pomeriggio, però, il Milan è tornato a essere padrone del campionato. Il tutto rifilando un 4-0 al Crotone: doppiette di Ibrahimovic (reti numero 500 e 501 in carriera e a livello di club) e Rebic.

Scala una posizione in classifica la Juventus. Allo Stadium i bianconeri fanno 2-0 nello scontro diretto con la Roma: Cristiano Ronaldo e autorete di Ibanez a cercare di impedire la doppietta del portoghese.

Spettacolare 3-3 in Atlanta-Torino. Bergamaschi avanti sul 3-0 a metà del primo tempo, poi va in scena la rimonta granata con il pareggio trovato da Bonazzoli a sei minuti dal novantesimo.

Crolla il Napoli al Ferraris sotto i colpi dell’ex Pandev, 2-1 per il Genoa. L’attaccante di Ballardini fa una doppietta in avvio di match. Di Politano la rete della bandiera azzurra.

Pesante il successo dello Spezia a Reggio Emilia contro il Sassuolo. L’1-2 è segnato dai colpi di testa di Erlic e Gyasi che rendono vano il vantaggio neroverde a opera di Caputo.

Finisce col segno X, 1-1, il lunch match Benevento-Sampdoria: Caprari per il vantaggio giallorosso, Keita per il pari blucerchiato.

L’Udinese passa sull’Hellas Verona con l’autogol di Silvestri (e al raddoppio di Deulofeu) quando il match sembrava destinato a chiudersi col risultato di 0-0.

Di seguito tutti i risultati della 21a giornata della Serie A 2020/2021 con tutti i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 12, 13, 14 e 15 febbraio 2021. I risultati della 21a giornata della Serie A 2020/2021

Atalanta-Torino 3-3 (Ilicic – Sirigu aut. – Muriel – Belotti – Bremer – Bonazzoli)

Benevento-Sampdoria 1-1 (Caprari – Keita)

Fiorentina-Inter 0-2 (Barella – Perisic)

Genoa-Napoli 2-1 (2 Pandev – Politano)

Juventus-Roma 2-0 (Ronaldo – Ibanez aut.).

Lazio-Cagliari (posticipo, ore 20:45)

Milan-Crotone 4-0 (2 Ibrahimovic – 2 Rebic)

Parma-Bologna (posticipo, ore 18)

Sassuolo-Spezia 1-2 (Caputo – Erlic – Gyasi)

Udinese-Verona 2-0 (Silvestri aut. - Deulofeu) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Milan 49 punti

Inter 47

Juventus 42

Roma 40

Lazio 37

Napoli 37

Atalanta 37

Sassuolo 31

Verona 30 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 22a giornata, in programma il il 12, 13, 14 e 15 febbraio 2021.

Bologna-Benevento

Cagliari-Atalanta

Crotone-Sassuolo

Inter-Lazio

Napoli-Juventus

Roma-Udinese

Sampdoria-Fiorentina

Spezia-Milan

Torino-Genoa

Verona-Parma



