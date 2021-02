Pareggiano tutte le prime sei della classifica di Serie B 2020/2021.

Finisce col risultato di 1-1 il big match Monza-Empoli. Toscani in vantaggio già al secondo minuto con bomber Mancuso, pareggio dei brianzoli su calcio di rigore firmato da Boateng al 62’.

E’ 1-1 anche in Salernitana-ChievoVerona: De Luca risponde a Tutino.

Clamoroso al Rigamonti, il Brescia di mister Gastaldello al termine del primo tempo si ritrova in vantaggio per 3-0 sul Cittadella (doppietta di Aye e gol di Donnarumma), ma nella ripresa grazie a Gargiulo, Frare e il subentrato Baldini (nono gol per i veneti con un panchinaro) i granata acciuffano il 3-3.

Sciaudone e Mora confezionano l’1-1 in Cosenza-Spal.

Cade in casa il Frosinone, 1-2 con il Venezia. I lagunari vanno in vantaggio nel recupero del primo tempo (secondo centro stagionale nell’extra time dopo il 45’) con Forte e raddoppiano in avvio di secondo con Di Mariano. Targato Iemmello il gol della bandiera per i ciociari.

Succede tutto nei primi venti minuti di gioco in Cremonese-Pisa, 2-1. Locali sul doppio vantaggio grazie a Valeri e Ciofani, toscani che dimezzano le distanze con Vido. Ma il risultato non cambierà più fino al triplice fischio finale.

Importante successo della Reggina in casa del Pescara, 2-0. Gli abruzzesi resistono fino a un quarto d’ora dalla fine del match poi Denis e Montalto mettono la firma sull’incontro e consegnano la vittoria ai calabresi.

Nel posticipo delle ore 18 il Vicenza si porta in vantaggio al Teghil di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone dopo appena tre minuti, Longo, ma la partita si decide negli ultimi minuti con il momentaneo pareggio Morra all’87’ e la rete decisiva di Giacomelli all’89’: 2-1 per gli ospiti.

La 21esima giornata s’era aperta venerdì col sempre più sorprendente Ascoli di Sottil, 14 punti in 7 partite, che sbancava il Via del Mare di Lecce grazie a una doppietta di Dionisi (inutile il vantaggio giallorosso a firma Stepinski), 1-2.

Di seguito i risultati della 21a giornata della Serie B 2020/2021 con tutti i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 9 e 10 febbraio 2021. I risultati e i marcatori della 21a giornata della Serie B 2020/2021

Brescia-Cittadella 3-3 (2 Aye – Donnarumma – Gargiulo – Frare – Baldini)

Cosenza-Spal 1-1 (Sciaudone – Mora)

Cremonese-Pisa 2-1 (Valeri – Ciofani – Vido)

Frosinone-Venezia 1-2 (Forte – Di Mariano – Iemmello)

Lecce-Ascoli 1-2 (2 Dionisi – Stepinski)

Monza-Empoli 1-1 (Mancuso – Boateng rig.)

Pescara-Reggina 0-2 (Denis – Montalto)

Pordenone-Vicenza 1-2 (Longo – Morra – Giacomelli)

Reggiana-Virtus Entella (posticipo, domenica)

Salernitana-ChievoVerona 1-1 (Tutino – De Luca) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 42 punti

Salernitana 36

Monza 36

ChievoVerona 36

Cittadella 35

Spal 35

Venezia 32

Lecce 31

Pordenone 29

Frosinone 28

Pisa 27 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 22a giornata, in programma il 9 e 10 febbraio 2021.

Ascoli-Frosinone

ChievoVerona-Reggiana

Cittadella-Cosenza

Empoli-Pescara

Lecce-Brescia

Pisa-Salernitana

Reggina-Virtus Entella

Spal-Pordenone

Venezia-Cremonese

Vicenza-Monza



