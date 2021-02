Vince il Milan, 2-1 sul Bologna, vince la Juventus, 2-0 sulla Sampdoria, vince l’Inter, 4-0 sul Benevento.

Le tre grandi del calcio italiano non fanno sconti nel sabato della 20a giornata della Serie A 2020/2021. I rossoneri trascinati dal solito Ibrahimovic (che però fallisce un rigore) hanno la meglio dei felsinei grazie alle reti di Rebic e Kessie (su penalty). La rete di Poli riapri i giochi a circa dieci minuti dal fischio finale, ma Donnarumma permette ai rossoneri di conquistare l’intera posta in palio. Una Juventus che sembra aver trovato al propria identità tattica e di formazione va subito in vantaggio con Chiesa ma poi fallisce più volte il gol della sicurezza. Almeno fin quando Ronaldo-Cuadrado-Ramsey non decidono di confezionare il 2-0 in chiusura di match. L’Inter passeggia, agevolata dall’autogol di Improta che sblocca lo 0-0, sul Benevento e ritrova i gol della coppa Lu-La.

Ad aprire i risultati della 20a giornata della Serie A 2020/2021 era stato l’1-1 in Torino-Fiorentina.

Questa domenica l’Udinese, su rigore, ha la meglio sullo Spezia nel lunch match, 1-0.

Nel pomeriggio, la Lazio vendica l’eliminazione dalla Coppa Italia battendo l’Atalanta a Bergamo (Marusic, Correa e Muriqi i mattatori della sfida che finisce col punteggio di 1-3); continua il magic moment del Genoa (e di Destro, doppietta) che supera il Crotone in un delicato scontro salvezza, 3-0 per i liguri; sfuma a una manciata di secondi dalla fine dell’extra time la vittoria del Cagliari, l’1-0 sul Sassuolo grazie all’inzuccata di Joao Pedro viene infatti pareggiato da Boga.

Di seguito tutti i risultati della 20a giornata della Serie A 2020/2021, prima del girone di ritorno, con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 5, 6 e 7 febbraio 2021. I risultati della 20a giornata della Serie A 2020/2021

Atalanta-Lazio 1-3 (Marusic – Correa – Pasalic – Muriqi)

Bologna-Milan 1-2 (Rebic – Kessie rig. – Poli)

Cagliari-Sassuolo 1-1 (Joao Pedro – Boga)

Crotone-Genoa 0-3 (2 Destro – Czyborra)

Inter-Benevento 4-0 (2 Lukaku - Improta aut. – Lautaro Martinez)

Napoli-Parma (posticipo, ore 18)

Roma-Verona (posticipo, ore 20:45)

Sampdoria-Juventus 0-2 (Chiesa – Ramsey)

Spezia-Udinese 0-1 (De Paul rig.)

Torino-Fiorentina 1-1 (Ribery – Belotti) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Milan 46 punti

Inter 44

Juventus 39

Lazio 37

Roma 37

Atalanta 36

Napoli 34

Sassuolo 31

Verona 30 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 21a giornata, in programma il 5, 6 e 7 febbraio 2021.

Atalanta-Torino

Benevento-Sampdoria

Fiorentina-Inter

Genoa-Napoli

Juventus-Roma

Lazio-Cagliari

Milan-Crotone

Parma-Bologna

Sassuolo-Spezia

Udinese-Verona



Link:

La classifica della Serie A