Il girone di ritorno della Serie B 2020/2021 s’è aperto con un pareggio ad occhiali, col punteggio di 0-0, nel derby Vicenza-Venezia. Ai lagunari non basta giocare mezz’ora con l’uomo in più per avere la meglio sulla Nobile Provinciale.

Questo pomeriggio la capolista Empoli liquida il Frosinone con un 3-1 che non ammette repliche. Eppure i ciociari erano passati in vantaggio con Kastanos. Poi Mancuso, Zurkowski e Bajrami ribaltavano il risultato e portavano la capolista momentaneamente a +7 punti sulla coppa Salernitana e Monza (che giocheranno domani).

Finisce in pareggio, 1-1, Pordenone e Lecce. Mentre l’Ascoli ha la meglio sul Brescia, 2-1 al 93’ grazie a Brosco, e il Cosenza sulla Virtus Entella, per Tremolada assist del pareggio e gol decisivo su rigore.

Nell’ultimo match di giornata al Pisa è stata sufficiente la rete di Marconi allo scadere del primo tempo per avere la meglio sulla Reggiana, 1-0.

Di seguito i risultati della 20a giornata della Serie B 2020/2021, prima del girone di ritorno, con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 5, 6 e 7 febbraio 2021 (ma prima, martedì 2, ci sarà il recupero Pisa-Frosinone). I risultati e i marcatori della 20a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Brescia 2-1 (Jagiello – Eramo – Brosco)

ChievoVerona-Pescara (posticipo, domenica)

Cittadella-Cremonese (posticipo, domenica)

Empoli-Frosinone 3-1 (Kastanos – Mancuso – Zurkowski – Bajrami)

Pisa-Reggiana 1-0 (Marconi)

Pordenone-Lecce 1-1 (Coda – Musiolik)

Reggina-Salernitana (posticipo, lunedì)

Spal-Monza (posticipo, domenica)

Vicenza-Venezia 0-0

Virtus Entella-Cosenza 1-2 (Costa – Gliozzi – Tremolada rig.) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 41 punti

Salernitana 34

Monza 34

Cittadella 33

Spal 33

ChievoVerona 32

Lecce 31

Pordenone 29

Venezia 29

Frosinone 27

Pisa 26 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 20a giornata, in programma il 5, 6 e 7 febbraio 2021.

Brescia-Cittadella

Cosenza-Spal

Cremonese-Pisa

Frosinone-Venezia

Lecce-Ascoli

Monza-Empoli

Pescara-Reggina

Pordenone-Vicenza

Reggiana-Virtus Entella

Salernitana-ChievoVerona



