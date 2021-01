Ammontano a 3 i precedenti Como-Renate nei campionati professionistici italiani. Il bilancio vede i lariani nettamente in vantaggio, poiché capaci di raccogliere punti in tutte e tre le occasioni. Nel 2014/2015 fu 2-0. Nel 2016/2017 pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0. Nel 2019/2020 altro 2-0. Pertanto renatesi ancora alla ricerca del primo gol in trasferta. Le due squadre sono divise da due punti nella classifica del girone A di Serie C, con i nerazzurri davanti ai biancoblù. I tre punti in palio questa sera potrebbero quindi significare allungo oppure ribaltone.

Nel girone B di Serie C il Sudtirol supera per 2-1 il Ravenna e mantiene una lunghezza di vantaggio sul Modena che fa 2-0 ospitando il Gubbio. Da segnalare il 3-1 della Virtus Verona in casa del Cesena e il 5-1 rifilato dalla Sambenedettese al Carpi del nuovo allenatore Foschi.

Nel girone C della Serie C, come da tradizione, vincono la Ternana, 1-0 a Viterbo, e il Bari, 4-1 ospitando la Virtus Francavilla.

Di seguito tutti i risultati della 20a giornata e le classifiche della Serie C 2020/2021, gironi A, B e C. Risultati 20a giornata Serie C girone A

Alessandria-Pistoiese 2-0

Como-Renate (posticipo)

Giana Erminio-Lecco 1-1

Grosseto-Piacenza 2-1

Livorno-Albinoleffe 1-0

Novara-Pro Vercelli 1-2

Pergolettese-Lucchese 0-2

Pontedera-Olbia 2-1

Pro Patria-Carrarese 1-1

Pro Sesto-JuventusU23 1-1 Classifica Serie C girone A

Prossima giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Pergolettese

Carrarese-Pro Sesto

JuventusU23-Giana Erminio

Lecco-Livorno

Lucchese-Novara

Olbia-Alessandria

Piacenza-Pontedera

Pistoiese-Como

Pro Vercelli-Pro Patria

Renate-Grosseto Risultati 20a giornata Serie C girone B

Arezzo-Feralpi Salò 2-3

Cesena-Virtusvecomp Verona 1-3

Fano-Perugia 0-0

Imolese-Padova 1-1

Legnago-Vis Pesaro 2-1

Mantova-Fermana 1-0

Matelica-Triestina 3-2

Modena-Gubbio 2-0

Sambenedettese-Carpi 5-1

Sudtirol-Ravenna 2-1 Classifica Serie C girone B

Prossima giornata Serie C girone B

Carpi-Mantova

Feralpi Salò-Matelica

Fermana-Sudtirol

Gubbio-Sambenedettese

Padova-Fano

Perugia-Arezzo

Ravenna-Legnago

Triestina-Cesena

Virtusvecomp Verona-Imolese

Vis Pesaro-Modena Risultati 20a giornata Serie C girone C

Bari-Virtus Francavilla 4-1

Bisceglie-Foggia 0-0

Catanzaro-Potenza 1-0

Monopoli-Juve Stabia 4-2

Paganese-Catania (rinviata)

Palermo-Teramo 1-1

Turris-Avellino 0-2

Vibonese-Cavese 1-1

Viterbese-Ternana 0-1 Classifica Serie C girone C

Prossima giornata Serie C girone C

Avellino-Viterbese

Catania-Monopoli

Cavese-Bisceglie

Foggia-Casertana

Juve Stabia-Vibonese

Potenza-Palermo

Teramo-Bari

Ternana-Paganese

Virtus Francavilla-Turris



