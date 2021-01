Fra le due contendenti…

Il Milan crolla in casa sotto i colpi di un’Atalanta ben orchestrata da Ilicic, uno 0-3 che rappresenta anche il secondo stop in campionato. Di Romero il centro dell’1-0, di Zapata quello del 3-0.

Non ne approfitta l’Inter che, in contemporanea d’orario, non va oltre il pareggio ad occhiali, 0-0, in casa dell’Udinese.

Così i rossoneri sono campioni d’inverno ma…

Si fanno sotto la Roma, rocambolesco 4-3 con lo Spezia che qualche giorno prima l’aveva eliminata dalla Coppa Italia, e la Juventus, 2-0 al Bologna nel lunch match. I bianconeri sono a 7 punti dalla vetta, ma hanno ancora da recuperare il match interno contro il Napoli.

Napoli che dopo i sei gol rifilati alla Fiorentina e la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juventus, toppa sul campo dell’Hellas Verona e, nonostante il vantaggio trovato al primo giro della lancetta dei minuti, perde per 1-3.

Nella parte bassa della graduatoria è 2-2 in Benevento-Torino, 2-1 della Fiorentina sul Crotone, 1-0 del Genoa sul Cagliari.

Di seguito tutti i risultati della 19a giornata della Serie A 2020/2021 con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 29, 30 e 31 gennaio 2021. I risultati della 19a giornata della Serie A 2020/2021

Benevento-Torino 2-2 (2 Zaza – Viola rig. – Lapadula)

Fiorentina-Crotone 2-1 (Bonaventura – Vlahovic – Simy)

Genoa-Cagliari 1-0 (Destro)

Juventus-Bologna 2-0 (Arthur – McKennie)

Lazio-Sassuolo (posticipo, ore 18)

Milan-Atalanta 0-3 (Romero – Ilicic rig. – Zapata)

Parma-Sampdoria (posticipo, ore 20:45)

Roma-Spezia 4-3 (2 Mayoral – Piccoli – Karsdorp – Farias – Verde – Pellegrini)

Udinese-Inter 0-0

Verona-Napoli 3-1 (Lozano – Dimarco – Barak – Zaccagni) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Milan 43 punti

Inter 41

Roma 37

Juventus 36

Atalanta 36

Napoli 34

Lazio 31

Sassuolo 30

Verona 30 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 20a giornata, in programma il 29, 30 e 31 gennaio 2021.

Atalanta-Lazio

Bologna-Milan

Cagliari-Sassuolo

Crotone-Genoa

Inter-Benevento

Napoli-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Juventus

Spezia-Udinese

Torino-Fiorentina



Link:

La classifica della Serie A