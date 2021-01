Passo falso del Cittadella che manca la possibilità di mettere pressione all’Empoli.

I granata vanno KO nel derby regionale col Venezia, 0-1 con Forte man of the match, restando così staccati dagli azzurri di quattro punti in classifica.

Pertanto l’Empoli, senza dover aspettare i risultati della trasferta a Lecce e quello del recupero ChievoVerona-Cittadella, è campione d’inverno.

La 19a giornata della Serie B 2020/2021 si era aperta con la vittoria per 2-1 della Virtus Entella sul Pisa, nonostante il vantaggio nerazzurro.

Questo pomeriggio sono terminate senza reti Ascoli-ChievoVerona e Cosenza-Pordenone. Pareggio per 1-1, invece, in Frosinone-Reggina, con i ciociari che hanno rimontato lo svantaggio grazie a un rigore.

Successo della Reggiana, 2-1, sul Vicenza.

Nel posticipo delle ore 16, Salernitana-Pescara, vincono i campani per 2-0 che balzano, momentaneamente, al secondo posto.

Di seguito i risultati della 19a giornata della Serie B 2020/2021, ultima del girone d’andata, con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 29, 30, 24, 31 gennaio e 1 febbraio 2021 (ma prima, mercoledì 27, ci sarà il recupero ChievoVerona-Cittadella). I risultati e i marcatori della 19a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-ChievoVerona 0-0

Brescia-Monza (posticipo, lunedì)

Cosenza-Pordenone 0-0

Cremonese-Spal (posticipo, domenica)

Frosinone-Reggina 1-1 (Folorunsho – Tabanelli rig.)

Lecce-Empoli (posticipo, domenica)

Reggiana-Vicenza 2-1 (Ajeti – Muratore – Zonta)

Salernitana-Pescara 2-0 (Gondo – Cicerelli)

Venezia-Cittadella 1-0 (Forte)

Virtus Entella-Pisa 2-1 (Caracciolo – Brunori rig. – Koutsoupias) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 37 punti

Salernitana 34

Cittadella 33

Spal 31

Monza 31

Lecce 29

ChievoVerona 29

Pordenone 28

Venezia 28

Frosinone 27

Pisa 23 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 20a giornata, in programma il 29, 30, 24, 31 gennaio e 1 febbraio 2021.

Ascoli-Brescia

ChievoVerona-Pescara

Cittadella-Cremonese

Empoli-Frosinone

Pisa-Reggiana

Pordenone-Lecce

Reggina-Salernitana

Spal-Monza

Vicenza-Venezia

Virtus Entella-Cosenza



