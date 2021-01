La 18a giornata della Serie A 2020/2021 s’è aperta con la vittoria della Lazio sulla Roma nel derby della capitale. Un 3-0 maturato grazie al gol di Immobile, a sbloccare il risultato di partenza di zero a zero, e alla doppietta di Luis Alberto, questa stagione più bomber che uomo assist.

Quindi ecco il successo di rigore, Orsolini, del Bologna sull’Hellas Verona nel primo match del sabato. Giornata proseguita con lo 0-0 in Torino-Spezia. Un pareggio ad occhiali che potrebbe costare la panchina granata a Giampaolo. E chiusa col 2-1 in rimonta della Sampdoria (match winner quel Torregrossa arrivato qualche giorno fa col calciomercato di riparazione) sull’Udinese (andata in vantaggio col solito De Paul). E anche per Gotti potrebbe chiudersi l’esperienza nella Serie a 2020/2021.

Questa domenica il Napoli ha affondato la Fiorentina, 6-0, preparandosi così al meglio alla finale di Supercoppa Italiana di mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Nel pomeriggio successo del Crotone sul Benevento per 4-1 (doppietta di Simy) e pareggio del Parma nel derby in trasferta col Sassuolo (mattatori Kucka e sul filo del triplice fischio finale Djuricic).

Adesso, dopo Atalanta-Genoa delle ore 18, fari puntati sul risultato del derby d’Italia Inter-Juventus (soprattutto da parte di un Milan che giocherà il monday night a Cagliari).

Di seguito tutti i risultati della 18a giornata della Serie A 2020/2021 con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 22, 23 e 24 gennaio 2021. I risultati della 18a giornata della Serie A 2020/2021

Atalanta-Genoa 0-0

Bologna-Verona 1-0 (Orsolini rig.)

Cagliari-Milan (posticipo lunedì)

Crotone-Benevento 4-1 (2 Simy – Glik aut. – Vulic – Iago Falque)

Inter-Juventus 2-0 (Vidal - Barella)

Lazio-Roma 3-0 (Luis Alberto – Immobile)

Napoli-Fiorentina 6-0 (2 Insigne, 1 rig. – Demme – Lozano – Zielinski – Politano)

Sampdoria-Udinese 2-1 (De Paul – Candreva rig. – Torregorssa)

Sassuolo-Parma 1-1 (Kucka - Djuricic)

Torino-Spezia 0-0 Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Milan 40 punti

Inter 40

Roma 34

Napoli 34

Juventus 33

Atalanta 32

Lazio 31

Sassuolo 30

Verona 27

Sampdoria 23 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 19a giornata, in programma 22, 23 e 24 gennaio 2021.

Benevento-Torino

Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari

Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria

Roma-Spezia

Udinese-Inter

Verona-Napoli



Link:

La classifica della Serie A