Balza in zona promozione diretta il Cittadella di mister Venturato che con un gol di Tavernelli nella ripresa liquida l’Ascoli al Tombolato e, con ancora una gara da recuperare, balza a 33 punti. Soprattutto sarà spettatore interessato di Empoli-Salernitana, prima contro seconda in classifica alla vigilia della 18a giornata della Serie B 2020/2021. Un pareggio fra toscani e granata sarebbe l’ideale per i veneti. Non resta che attendere le ore 23 di domenica 17 gennaio.

Alla ripartenza dopo la sosta invernale il ChievoVerona ha la meglio sulla Virtus Entella per 2-1. Il Frosinone non va oltre lo 0-0 in casa del Vicenza.

Finisce in parità, 2-2, anche Monza-Cosenza, ma i brianzoli sprecano un vantaggio di due reti. Mentre il Pisa batte il Brescia per 1-0, Lisi, e il Pordenone supera il Venezia per 2-0, Diaw su calcio di rigore e Ciurria.

Nell’ultimo match di questo sabato il Lecce sbanca Reggio Calabria grazie alla rete di Stepinski dopo 28 minuti, rete conservata fino al triplice fischio finale nonostante il rosso rimediato da Coda a metà ripresa.

Di seguito i risultati della 18a giornata della Serie B 2020/2021 con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 22, 23, 24 e 25 gennaio 2021 (ma prima, martedì 19, ci sarà il recupero Vicenza-ChievoVerona). I risultati e i marcatori della 18a giornata della Serie B 2020/2021

ChievoVerona-Virtus Entella 2-1 (Ciciretti – De Luca – Brunori)

Cittadella-Ascoli 1-0 (Tavernelli)

Empoli-Salernitana (posticipo, domenica)

Monza-Cosenza 2-2 (Barillà – Gytkjaer – Paletta aut. – Tremolada)

Pescara-Cremonese (posticipo, domenica)

Pisa-Brescia 1-0 (Lisi)

Pordenone-Venezia 2-0 (Diaw rig. – Ciurria)

Reggina-Lecce 0-1 (Stepinski -

Spal-Reggiana (posticipo, lunedì)

Vicenza-Frosinone 0-0 Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 34 punti

Cittadella 33

Salernitana 31

Monza 31

Spal 29

Lecce 29

Pordenone 27

ChievoVerona 27

Frosinone 26

Venezia 25

Pisa 23

Il prossimo turno della Serie B, 19a giornata, in programma il 22, 23, 24 e 25 gennaio 2021.

Ascoli-ChievoVerona

Brescia-Monza

Cosenza-Pordenone

Cremonese-Spal

Frosinone-Reggina

Lecce-Empoli

Reggiana-Vicenza

Salernitana-Pescara

Venezia-Cittadella

Virtus Entella-Pisa



