Dopo la sconfitta contro la Juventus nel precedente turno di campionato, la capolista Milan riprende la sua marcia superando per 2-0 (Rafael Leao e Kessie su rigore) il Torino.

Perdono terreno dalla capolista sia l’Inter che la Roma, ché nello scontro diretto all’Olimpico non vanno oltre il 2-2 (Pellegrini, Skriniari, Hakimi, Mancini).

E così si fa sotto la Juventus che nel posticipo della domenica supera per 3-1 il Sassuolo: Danilo, Ramsey, Ronaldo i marcatori bianconeri, Defrel per i neroverdi.

Vittorie importante ma differenti per Napoli e Atalanta.

Gli azzurri hanno la meglio al novantesimo contro l’Udinese. Al vantaggio di Insigne su rigore aveva risposto Lasagna approfittando di una topica della difesa campana. Prima dell’inizio del recupero ecco il colpo di testa di Bakayoko su calcio piazzato di Mario Rui.

Dilagano i nerazzurri a Benevento trascinati da un Ilicic (rete dell’1-0, zampino nel 2-1, assist per Zapata): 4-1.

Non è più una sorpresa l’Hellas Verona che si porta sul 2-0 coil Crotone e poi chiude col punteggio di 2-1.

Successo anche la Lazio, 2-0 al Parma nella prima dopo il ritorno di D’Aversa sulla panchina gialloblù.

In coda da segnalare i successi di Genoa, 2-0 sul Bologna, e Fiorentina, 1-0 sul Cagliari.

Di seguito tutti i risultati della 17a giornata della Serie A 2020/2021 con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 9, 10 e 11 gennaio 2021. I risultati della 17a giornata della Serie A 2020/2021

Benevento-Atalanta 1-4 (Ilicic – Sau – Toloi – Zapata – Muriel)

Fiorentina-Cagliari 1-0 (Vlaohovic)

Genoa-Bologna 2-0 (Zajc – Destro)

Juventus-Sassuolo 3-1 (Danilo – Defrel – Ramsey – Cristiano Ronaldo)

Milan-Torino 2-0 (Rafael Leao – Kessie rig.)

Parma-Lazio 0-2 (Luis Alberto – Caicedo)

Roma-Inter 2-2 (Pellegrini – Skriniar – Hakimi – Mancini)

Spezia-Sampdoria (posticipo, lunedì)

Udinese-Napoli 1-2 (Insigne rig. – Lasagna – Bakayoko)

Verona-Crotone 2-1 (Kalinic – Dimarco – Messias) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Milan 40 punti

Inter 37

Roma 34

Juventus 33

Napoli 31

Atalanta 31

Sassuolo 29

Lazio 28

Verona 27

Benevento 21 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 18a giornata, in programma 15, 16, 17 e 18 gennaio 2021.

Atalanta-Genoa

Bologna-Verona

Cagliari-Milan

Crotone-Benevento

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Napoli-Fiorentina

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma

Torino-Spezia



