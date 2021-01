Seconda sconfitta in campionato per l’Inter. Nella Genova blucerchiata il carbone lo portano i due ex Candreva (su calcio di rigore) e Keita. Fra i nerazzurri da segnalare il rigore sbagliato da Sanchez sullo 0-0 e la rete della bandiera di De Vrij.

Si fa sotto la Roma che a Crotone, come da tradizione, conquista i tre punti. Strepitosa la prestazione di Mayoral, doppietta con tanto di rete all’incrocio dei pali da fuori area. Di Golemic il primo, storico gol dei calabresi ai giallorossi in Serie A.

Anche il Sassuolo conquista i tre punti, fondamentale il gol di Raspadori dopo che Boga e Shomurodov avevano portato il punteggi di Sassuolo-Genoa sull’1-1.

Muriel, Zapata e Gosens firmano la solita goleada dell’Atalanta, stavolta vittima il Parma.

Vittoria firmata Caicedo-Immobile della Lazio sulla Fiorentina, di Vlahovic, su calcio di rigore, il centro dei viola.

Pareggi in Bologna-Udinese, 2-2, e Torino-Verona, 1-1.

Di seguito tutti i risultati della 16a giornata della Serie A 2020/2021 con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 9, 10 e 11 gennaio 2021. I risultati della 16a giornata della Serie A 2020/2021

Atalanta-Parma 3-0 (Muriel – Zapata – Gosens)

Bologna-Udinese 2-2 (Tomiyasu – Pereyra – Svanberg – Arslan)

Cagliari-Benevento 1-2 (Joao Pedro – Sau – Tuia)

Crotone-Roma 1-3 (2 Mayoral – Mkhitaryan rig. – Golemic)

Lazio-Fiorentina 2-1 (Caicedo – Immobile – Valohovic rig.)

Milan-Juventus 1-3 (2 Chiesa - Calabria - McKennie)

Napoli-Spezia 1-2 (Petagna - Nzola rig. - Pobega)

Sampdoria-Inter 2-1 (Candreva rig. – Keita – De Vrij)

Sassuolo-Genoa 2-1 (Boga – Shomurodov – Raspadori)

Torino-Verona 1-1 (Di Marco – Bremer) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2019/2020

Milan 37 punti

Inter 36

Roma 33

Juventus 30

Sassuolo 29

Napoli 28

Atalanta 28

Lazio 25

Verona 24

Benevento 21 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 17a giornata, in programma 9, 10 e 11 gennaio 2021.

Benevento-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Lazio

Roma-Inter

Spezia-Sampdoria

Udinese-Napoli

Verona-Crotone



