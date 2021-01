Balza in vetta in solitaria l’Empoli di mister Dionisi. A Cosenza finisce 2-0 per i toscani con le reti di Olivieri, allo scadere del primo tempo, Mancuso sul finire della ripresa. Mentre all’Arechi la Salernitana subisce un KO dal Pordenone, uno 0-2 con Barison e Diaw a segno nell’ultimo spezzone del match.

Pareggio ad occhiali, vale a scrivere 0-0, in Lecce-Monza.

Continua il magic moment della Virtus Entella che supera il Cittadella col minimo risultato necessario, l’1-0. Conferma la tradizione che non vuole segni X negli scontri diretti fra biancocelesti e granata in cadetteria.

Dopo due sconfitta di fila torna al successo la Spal, mattatore Paloschi che trova la rete per il definitivo 2-1 in casa del Frosinone a tre minuti dal novantesimo di gioco (di Kastanos e Salvatore Esposito gli altri centri del match).

Un Pisa al sesto risultato utile di fila rallenta il Venezia sul campo del Penzo: 1-1, Marconi per i nerazzurri e Svoboda per gli arancioneroverdi.

Da segnalare anche le affermazioni dell’Ascoli sulla Reggina, 2-1, e del ChievoVerona sulla Cremonese, 2-0.

Di seguito i risultati della 17a giornata della Serie B 2020/2021 con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato dopo la sosta, 18a giornata, in programma il 15, 16, 17 e 18 gennaio 2021. I risultati e i marcatori della 17a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Reggina 2-1

Brescia-Vicenza 0-3 (2 Da Riva - Cappelletti)

Cosenza-Empoli 0-2

Cremonese-ChievoVerona 0-2

Frosinone-Spal 1-2 (Kastanos – Esposito Sa. – Paloschi)

Lecce-Monza 0-0

Reggiana-Pescara 0-1

Salernitana-Pordenone 0-2

Venezia-Pisa 1-1

Virtus Entella-Cittadella 1-0 Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 34 punti

Salernitana 31

Monza 30

Spal 29

Cittadella 27

Lecce 26

Frosinone 25

Venezia 25

Pordenone 24

ChievoVerona 24

Brescia 21 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 17a giornata, in programma il 15, 16, 17 e 18 gennaio 2021.

ChievoVerona-Virtus Entella

Cittadella-Ascoli

Empoli-Salernitana

Monza-Cosenza

Pescara-Cremonese

Pisa-Brescia

Pordenone-Venezia

Reggina-Lecce

Spal-Reggiana

Vicenza-Frosinone



Link:

La classifica della Serie B