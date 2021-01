La prima rete dell’anno 2021 in Serie A l’ha segnata Niccolò Zanellato, centrocampista del Crotone, alla Scala del calcio, il Meazza, contro l’Inter. Curiosità: Zanellato è nato a Milano e cresciuto nelle giovanili rossonere.

Inutile però il colpo di testa del pitagorico, perché poi la Beneamata s’è svegliata e ha portata a casa il match vincendo per 6-3, con tripletta di Lautaro Martinez.

Nel pomeriggio il Napoli dilaga a Cagliari, un 4-1 griffato dalla doppietta di Zielinski. A valanga anche l’Atalanta, 5-1 sul Sassuolo con Zapata autore di due reti. Curiosità, per la terza stagione di fila apre il nuovo anno rifilando una cinquina all’avversario di turno: nel 2019/2020 era toccato al Parma, nel 2018/2019 al Frosinone.

Importanti vittorie del Torino sul Parma, 3-0, della Roma sulla Sampdoria, 1-0, dell’Hellas Verona in casa dello Spezia, 1-0. Da segnalare in quest’ultimo match la spettacolare rovesciata di Zaccagni che ha deciso il match.

Finisce in pareggio con una rete per parte Genoa-Lazio, 1-1. Ancora una volta il primo marcatore del nuovo anno solare fra i biancocelesti è stato Immobile (da quando è nella capitale non ha mai saltato questo appuntamento e solo nel 2017/2018 fu anticipato da Luis Alberto, ma nello stesso match contro la Spal mise a segno una quaterna).

E’ 0-0 il derby dell’Appennino disputato al Franchi, 0-0.

Alle 18 il Milan s’è ripreso la testa della classifica di Serie A battendo per la prima volta in campionato il Benevento. Un 2-0 propiziato dalle reti di Kessie nel primo tempo, rigore, e Leao nel secondo, pallonetto da fuori area.

Nell’ultima gara in ordine di tempo, Juventus-Udinese, la Vecchia Signora conquista i tre punti con un match in crescendo, 3-1. Timbrato il cartellino dei marcatori dal solito Cristiano Ronaldo, doppietta per il portoghese che raggiunge così i 14 centri in 11 presenze di campionato.

Di seguito tutti i risultati della 15a giornata della Serie A 2020/2021 con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 6 gennaio 2021. I risultati della 15a giornata della Serie A 2020/2021

Atalanta-Sassuolo 5-1 (2 Zapata – Pessina – Gosens – Muriel – Chiriches)

Benevento-Milan 0-2 (Kessie rig. – Rafael Leao)

Cagliari-Napoli 1-4 (2 Zielinski – Joao Pedro – Lozano – Insigne rig.)

Fiorentina-Bologna 0-0

Genoa-Lazio 1-1 (Immobile rig. – Destro)

Inter-Crotone 6-2 (3 Lautaro Martinez – Zanellato – Marrone aut. – Golemic rig. – Lukaku – Hakimi)

Juventus-Udinese 4-1 (2 Cristiano Ronaldo – Chiesa - Zeegelaar - Dybala)

Parma-Torino 0-3 (Singo – Izzo – Gojak)

Roma-Sampdoria 1-0 (Dzeko)

Spezia-Verona 0-1 (Zaccagni) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2020/2021

Milan 37 punti

Inter 36

Roma 30

Napoli 28

Juventus 27

Atalanta 25

Sassuolo 26

Verona 23

Lazio 22

Benevento 18 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 16a giornata, in programma 6 gennaio 2021.

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Cagliari-Benevento

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Milan-Juventus

Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona



