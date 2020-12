Torna a giocare Balotelli e proprio un suo gol dà il via al rotondo, 3-0, successo del Monza sulla capolista Salernitana (di Barillà e Armellino le altre due reti). Non ne approfitta però l’Empoli che al Castellani è fermato sull’1-1 dall’Ascoli, a Bajic in rete dopo appena centoventi secondi ha risposto Moreo. Toscani che comunque raggiungono la vetta della graduatoria.

Un Cittadella ancora alle prese con l’emergenza Covid fa 2-2 col Lecce: alla doppietta di Coda rispondono i padroni di casa con Ogunseye e Tavernelli. I granata sono a quattro punti dalla vetta, ma hanno giocato due match in meno della coppia di testa e del Monza terzo.

Alla Spal non basta la doppietta di Valoti per avere la meglio sul Brescia. Le Rondinelle sbancano il Mazza per 3-2.

Primo successo casalingo per il Pordenone, 3-0 sulla Reggiana.

In coda importanti successi della Reggina, sulla Cremonese, e della Virtus Entella, sul Vicenza.

Di seguito i risultati della 16a giornata della Serie B 2020/2021 con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato, 17a giornata, in programma il 4 gennaio 2021. I risultati e i marcatori della 16a giornata della Serie B 2020/2021

ChievoVerona-Venezia (posticipo ore 21)

Cittadella-Lecce 2-2 (2 Coda – Ogunseye – Tavernelli)

Empoli-Ascoli 1-1 (Bajic – Moreo)

Monza-Salernitana 3-0 (Balotelli – Barillà – Armellino)

Pescara-Cosenza 0-0

Pisa-Frosinone (rinviata)

Pordenone-Reggiana 3-0 (Diaw – Zammarini – Ciurria)

Reggina-Cremonese 1-0 (Folorunsho)

Spal-Brescia 2-3 (2 Valoti – Jagiello – Donnarumma rig. – Bjarnason)

Vicenza-Virtus Entella 0-1 (Koutsoupias) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Salernitana 31 punti

Empoli 31

Monza 29

Cittadella 27

Spal 26

Frosinone 25

Lecce 25

Venezia 23

Brescia 21

Pordenone 21

ChievoVerona 20 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 17a giornata, in programma il 4 gennaio 2021.

Ascoli-Reggina

Brescia-Vicenza

Cosenza-Empoli

Cremonese-ChievoVerona

Frosinone-Spal

Lecce-Monza

Reggiana-Pescara

Salernitana-Pordenone

Venezia-Pisa

Virtus Entella-Cittadella



Link:

La classifica della Serie B