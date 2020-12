La 15a giornata di Serie B s’è aperta col successo esterno della Reggina sul campo della Reggiana. A decidere il lunch match è stato Bellomo all’89’.

Rinviato per l’emergenza Covid il derby ChievoVerona-Cittadella, mentre un Frosinone decimato dal virus ha ospitato il Pordenone pareggiando per 1-1.

La capolista Salernitana sbanca Venezia grazie a una doppietta di Anderson, 2-1 per i campani il risultato finale. Per non perdere terreno l’Empoli sarà costretto a far suo il posticipo delle ore 18 in casa del Brescia. L’ultimo posticipo di giornata, alle ore 21, sarà quello fra Cremonese e Monza.

Cade la Spal ad Ascoli, 2-0 per i bianconeri con doppietta di Sabiri. Vince in rimonta il Lecce: chiuso il primo tempo in svantaggio col Vicenza, nella ripresa, in soli tre minuti, ecco il pareggio di Mancosu e il sorpasso di Rodriguez per il 2-1 finale.

Primo successo in campionato per la Virtus Entella che, grazie a Schenetti, De Luca e Cardoselli, ha la meglio per 3-0 sul Pescara.

Cosenza-Pisa termina 1-1, con i toscani che hanno sprecato anche un calcio di rigore dopo una manciata di minuti dal fischio d’inizio.

Di seguito i risultati della 15a giornata della Serie B 2020/2021 con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato, 16a giornata, in programma il 30 dicembre 2020. I risultati e i marcatori della 15a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Spal 2-0 (2 Sabiri)

Brescia-Empoli (posticipo, ore 18)

ChievoVerona-Cittadella (rinviata)

Cosenza-Pisa 1-1 (Bahlouli – Gucher)

Cremonese-Monza (posticipo, ore 21)

Frosinone-Pordenone 1-1 (Diaw – Parzyszek)

Lecce-Vicenza 2-1 (Marotta – Mancosu – Rodriguez)

Reggiana-Reggina 0-1 (Bellomo)

Venezia-Salernitana 1-2 (2 Anderson – Crnigoj)

Virtus Entella-Pescara 3-0 (Schenetti – De Luca – Cardoselli) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Salernitana 31 punti

Empoli 27

Cittadella 26

Spal 26

Frosinone 25

Lecce 24

Venezia 23

Monza 23

ChievoVerona 20 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 16a giornata, in programma il 30 dicembre 2020.

ChievoVerona-Venezia

Cittadella-Lecce

Empoli-Ascoli

Monza-Salernitana

Pescara-Cosenza

Pisa-Frosinone

Pordenone-Reggiana

Reggina-Cremonese

Spal-Brescia

Vicenza-Virtus Entella



La classifica della Serie B