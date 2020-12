L’ultima giornata del 2020 della Serie A si chiude con un bottino di 33 gol, 3 vittorie per le squadre di casa, 5 per quelle in trasferta e 2 pareggi.

Negli anticipi del martedì il Crotone vince un importante match in chiave salvezza contro il Parma, 2-1 grazie a un super Messias autore di una doppietta. La Juventus di Pirlo incappa nella prima sconfitta in campionato, 0-3 casalingo con la Fiorentina.

Ma la notizia dopo i risultati della 14a giornata della Serie A 2020/2021 è l’allungo delle milanesi in vetta alla classifica.

Il Milan acciuffa i tre punti contro la Lazio al 92’. Avanti per 2-0 i rossoneri si fanno rimontare, poi in pieno recupero ecco la rete decisiva di Theo Hernandez. Anche l’Inter fatica non poco a Verona e dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 va in vantaggio, subisce il pareggio e poi con Skriniar conquista l’intera posta in palio.

Cinque reti all’Olimpico, 3-2 per la Roma sul Cagliari. Cinque anche a Genova, 3-2 per il Sassuolo sulla Sampdoria.

Pareggiano l’Atalanta a Bologna, sprecando una situazione di 2-0, e il Napoli, col Torino, Insigne trova il gol che evita la sconfitta nel recupero del secondo tempo.

Tradizione confermata per mister Ballardini che nei tre precedenti esordi col Genoa aveva sempre fatto punti, stasera ha vinto il derby con lo Spezia.

Sorpresa Benevento, 2-0 sul campo dell'Udinese.

Di seguito tutti i risultati della 14a giornata della Serie A 2020/2021 con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma 3 gennaio 2021. I risultati della 14a giornata della Serie A 2020/2021

Bologna-Atalanta 2-2 (2 Muriel, 1 rig. – Tomiyasu – Paz)

Crotone-Parma 2-1 (2 Messias – Kucka)

Juventus-Fiorentina 0-3 (Vlahovic – Alex Sandro aut. – Caceres)

Milan-Lazio 3-2 (Rebic – Calhanoglu rig. – Luis Alberto – Immobile – Theo Hernandez)

Napoli-Torino 1-1 (Izzo – Insigne)

Roma-Cagliari 3-2 (2 Joao Pedro, 1 rig. – Veretout – Dzeko – Mancini)

Sampdoria-Sassuolo 2-3 (Traore – Quagliarella – Caputo – Berardi – Keita)

Spezia-Genoa 1-2 (Nzola – Destro – Criscito rig.)

Udinese-Benevento 0-2 (Caprari – Letizia)

Verona-Inter 1-2 (Lautaro Martinez – Ilic – Skriniar) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2019/2020

Milan 34 punti

Inter 33

Roma 27

Sassuolo 26

Napoli 25

Juventus 24

Atalanta 22

Lazio 22

Verona 20

Benevento 18 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 14a giornata, in programma 3 gennaio 2021.

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Inter-Crotone

Juventus-Udinese

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona



Link:

La classifica della Serie A