La Salernitana scatta in avanti nell’anticipo del lunedì sera, 2-1 sulla Virtus Entella dopo essere stata in svantaggio fino all’intervallo.

L’Empoli non riesce a riagganciare (o superare) i campani, perché questa sera, nel posticipo della 14a giornata di Serie B, non riesce ad andare oltre il risultato ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0.

Primo, storico successo del Cittadella sul Frosinone al Tombolato: 1-0 con Ogunseye man of the match. E adesso i granata, con ancora una gara da recuperare, potrebbero salire al primo posto in classifica.

Vittoria anche per la Spal sul Lecce, 1-0 Strefezza, e del Monza sull’Ascoli, Carlos Augusto nel primo tempo, Frattesi nella ripresa.

Rallenta il ChievoVerona che a Pisa rischia ma poi fa 2-2.

Colpaccio della Cremonese, 2-1 a Pordenone (i neroverdi dopo 6 pareggi di fila fra le mura di casa vanno per la prima volta KO). Smuovono la classifica di un punto Cosenza, Venezia, Pescara, Brescia, Vicenza e Reggina.

Di seguito i risultati della 14a giornata della Serie B 2020/2021 con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato, 15a giornata, in programma il 27 dicembre 2020. I risultati e i marcatori della 14a giornata della Serie B 2020/2021

Cittadella-Frosinone 1-0 (Ogunseye)

Cosenza-Venezia 0-0

Empoli-Reggiana 0-0

Monza-Ascoli 2-0 (Carlos Augusto – Frattesi)

Pescara-Brescia 1-1 (Torregrossa rig. – Bocchetti)

Pisa-ChievoVerona 2-2 (Gucher – Mazzitelli – Djordjevic – Ciciretti)

Pordenone-Cremonese 1-2 (Celar – Falasco – Ciofani)

Salernitana-Virtus Entella 2-1 (Mancosu – Tutino – Djuric rig.)

Spal-Lecce 1-0 (Strefezza)

Vicenza-Reggina 1-1 (Bianchi – Longo) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Salernitana 28 punti

Empoli 27

Cittadella 26

Spal 26

Frosinone 24

Venezia 23

Monza 23

Lecce 21

ChievoVerona 20 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 15a giornata, in programma il 27 dicembre 2020.

Ascoli-Spal

Brescia-Empoli

ChievoVerona-Cittadella

Cosenza-Pisa

Cremonese-Monza

Frosinone-Pordenone

Lecce-Vicenza

Reggiana-Reggina

Venezia-Salernitana

Virtus Entella-Pescara



Link:

La classifica della Serie B