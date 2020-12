Lo scudetto 2020/2021 sarà un affare a tre: Milan, Inter e Juve?

Stando ai risultati della 13a giornata della Serie A 2020/2021 sembrerebbe proprio di sì. Perché sabato sera i bianconeri hanno sbancato Parma con un 4-0 che ha lasciato pochi dubbi per strada, forse nessuno. Ronaldo è tronato, Morata c’è, attorno a questi due comincia ad intravvedersi la Juventus di coach Pirlo. Questo pomeriggio hanno risposto le due milanesi. Il Diavolo ci ha messo 6 secondi e qualche decimo: Rafael Leao è entrato nella storia della Serie A mettendo a segno il gol più veloce di sempre. Quindi il raddoppio di Saelemaekers e tante altre occasioni sprecate che hanno smentito l’Ibra-dipendenza della formazione di Pioli. Di Berardi, su punizione, il gol della bandiera neroverde. Il Biscione dopo aver tergiversato un tempo è uscito alla distanza regolando lo Spezia nel primo scontro diretto in Serie A. Di Hakimi e Lukaku i due centri nerazzurri. Del giovane Piccoli la rete spezzina.

Per il resto… la Roma è crollata sul campo dell’Atalanta dopo essere andata in vantaggio col solito Dzeko e aver chiuso sull’1-0 il primo tempo. Il Napoli ha perso in casa Lazio il secondo scontro diretto di fila contro una big: Immobile nel primo tempo e Luis Alberto nel secondo i mattatori biancocelesti.

Per il resto, chiudono in pareggio Cagliari-Udinese, Fiorentina-Verona e Torino-Bologna. Sorride la Sampdoria che fa 3-1 col Crotone. Mentre il Benevento mette KO il Genoa che sembra pronto a sostituire lo staff tecnico.

Di seguito tutti i risultati della 13a giornata della Serie A 2020/2021 con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma fra il 22 e il 23 dicembre 2020. I risultati della 13a giornata della Serie A 2020/2021

Atalanta-Roma 4-1 (Dzeko – Zapata – Gosens – Muriel – Ilicic)

Benevento-Genoa 2-0 (Insigne – Sau rig.)

Cagliari-Udinese 1-1 (Lykogiannis – Lasagna)

Fiorentina-Verona 1-1 (Veloso rig. – Vlahovic rig.)

Inter-Spezia 2-1 (Hakimi – Lukaku rig. – Piccoli)

Lazio-Napoli 2-0 (Immobile – Luis Alberto)

Parma-Juventus 0-4 (2 Ronaldo – Kulusevski – Morata)

Sampdoria-Crotone 3-1 (Damsgaard – Jankto – Simy rig. – Quagliarella)

Sassuolo-Milan 1-2 (Rafael Leao – Saelemaekers – Berardi)

Torino-Bologna 1-1 (Verdi – Soriano) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2019/2020

Milan 31 punti

Inter 30

Juventus 27

Napoli 23

Sassuolo 23

Roma 21

Atalanta 21

Lazio 21

Verona 20

Sampdoria 17

Udinese 15 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 14a giornata, in programma fra il 22 e il 23 dicembre 2020.

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Verona-Inter



