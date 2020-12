La 13a giornata della Serie B 2020/2021 si è aperta con i risultati di Frosinone-Salernitana 0-0 e Virtus Entella-Pordenone 0-1 (Diaw in apertura di match su calcio di rigore).

Finisce in pareggio il big match di giornata, ChievoVerona-Empoli, un 1-1 che permette ai toscani di mantenere la testa della classifica in solitario.

Fragoroso il tonfo del Lecce fra le mura di casa. I giallorossi sono sconfitti dal Pisa per 0-3.

E così il Venezia (posticipo alle ore 18 con la Spal), il Monza (posticipo alle ore 16 col Pescara) e, infine, il Cittadella (posticipo ore 21:30) hanno la possibilità di superare i salentini.

Da segnalare, inoltre, le vittorie del Brescia sulla Reggiana, 3-1, della Cremonese sul Cosenza, 1-0, e del Vicenza sull’Ascoli, 2-1.

Di seguito i risultati della 13a giornata della Serie B 2020/2021 con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato, 14a giornata, in programma il 21 e 22 dicembre 2020. I risultati e i marcatori della 13a giornata della Serie B 2020/2021

Brescia-Reggiana 3-1 (Torregrossa – Radrezza – Jagiello – Ragusa)

ChievoVerona-Empoli 1-1 (Obi – La Mantia)

Cremonese-Cosenza 1-0 (Pinato)

Frosinone-Salernitana 0-0

Lecce-Pisa 0-3 (Soddimo – Gucher – Sibilli)

Pescara-Monza (posticipo ore 16)

Reggina-Cittadella (posticipo ore 21:30)

Venezia-Spal (posticipo ore 18)

Vicenza-Ascoli 2-1 (Meggiorini – Sabiri – Padella)

Virtus Entella-Pordenone 0-1 (Diaw rig.) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 26 punti

Salernitana 25

Frosinone 24

Spal 22

Lecce 21

Venezia 21

Monza 20

Cittadella 20

ChievoVerona 19 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 14a giornata, in programma il 21 e 22 dicembre 2020.

Cittadella-Frosinone

Cosenza-Venezia

Empoli-Reggiana

Monza-Ascoli

Pescara-Brescia

Pisa-ChievoVerona

Pordenone-Cremonese

Salernitana-Virtus Entella

Spal-Lecce

Vicenza-Reggina



