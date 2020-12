“FCS Fantastica Avventura” è il primo progetto editoriale dedicato alla storia dell’FC Suedtirol, società fondata nel 1995, che da ventuno stagioni consecutive è presente nel panorama della terza serie.

Il libro, edito dalla casa editrice Città del Sole e scritto dal giornalista Filippo Rosace, ripercorre il cammino che ha caratterizzato il percorso del club in questi primi 25 anni di impegno sportivo. “Tutto iniziò al di là del fiume Isarco”, è il titolo del primo capitolo interamente dedicato alle origini di quell’ambiziosa idea calcistica che mosse i primi passi da Milland, rione del comune di Bressanone, dove il primo presidente Leopold Goller ed il vulcanico Sepp Insam stilarono i primi punti sui quali fu avviato il nuovo percorso in biancorosso.

“FCS Fantastica Avventura” (realizzato anche nella versione in lingua tedesca: “FCS ein tolles Abenteuer") ha dato voce a tanti protagonisti, collezionando un centinaio di interventi diretti, tra interviste e commenti. Testimonianze arricchite da oltre cinquecento fotografie, seppiate e a colori, che fissano immagini storiche e, soprattutto, i volti di quei pionieri che, sia in campo che dietro la scrivania, svilupparono quell’ambizioso progetto che da ventuno stagioni calca i campi del professionismo.

Le 268 pagine del lavoro realizzato da Filippo Rosace, illustrano alcuni momenti e personaggi descritti anche da altre “penne” prestigiose del giornalismo locale: Stefano Bizzotto che ha curato la prefazione, Valentino Beccari, Umberto Principe, Andreas Vieider, Alex Raffeiner, Christian Morandell, Bruno Abram e Paolo Gaiardelli. L’autore

Filippo Rosace, giornalista professionista, è nato a Reggio Calabria il 18 ottobre 1961. Ha iniziato giovanissimo a formarsi all’attività giornalistica, collaborando con i quotidiani “Oggisud” e “Giornale di Calabria”. Nel 1989 si è trasferito in Alto Adige dove ha iniziato a collaborare e, successivamente, coordinare la redazione sportiva del quotidiano “Mattino dell’Alto Adige”. Per sei stagioni ha gestito l’Ufficio Stampa ed il Marketing del Fc Südtirol. Successivamente si è dedicato alla gestione e sviluppo di uffici stampa per conto di multinazionali e di società calcistiche professionistiche, locali e nazionali.

Autore e sceneggiatore di image film e documentari, tra i quali: “I.T.I una scuola proiettata al futuro” (Istant Movie - Marbet, 2005); “Profumo di professionisti nel giardino del Sudtirolo” (Istant Movie – Marbet, 2005); “Il Restauro della Cappella Palatina” (Istant Movie – Marbet, 2007).

Ha pubblicato: “Attimi di vita” (Poesie - 1982). “Il temporale” (romanzo – Ed. Lamda, 1986). “Reportage Amaranto” (Istant Book – Ed. Lamda, 1987). “Emozioni Biancorosse (Istant Book- Ed. Fc Südtirol, 1999). “Ecco…Ci!” (Istant Book - Fc Südtirol, 2000). “Reggin…A” (Istant Book, - 2002). “Verso i 50 anni e più…” (Istant Book, - 2006). “Rose Aspre” (Poesie – Città del Sole Edizioni, 2008). “La Rivolta dei Gelsomini” (Romanzo – Città del Sole Edizioni 2016), “Arnoldo” (Biografia, Città del Sole Edizioni, 2019). “FCS Fantastica Avventura”, costo di copertina 20 euro, è possibile prenotarlo scrivendo a f.rosace@virgilio.it.