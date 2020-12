Manca solo il posticipo Roma-Torino per completare il quadro dei risultati della 12a giornata di Serie A 2020/2021.

Terminano in pareggio i primi tre match in ordine di tempo del turno infrasettimanale.

L’Udinese in casa non va oltre lo 0-0 col Crotone. Al Vigorito finisce 1-1 la sfida in famiglia (degli Inzaghi) Benevento-Lazio. Stesso punteggio in Juventus-Atalanta, a Chiesa risponde Freuler, due destri da fuori area. Ma in quest’ultima sfida da segnalare il rigore parato da Gollini a Cristiano Ronaldo.

In serata arrivano altri quattro segni X.

Il Milan rischia di perdere a Genova contro il Grifone, alla doppietta dell’ex Destro rispondono Calabria e Kalulu.

L’Inter fa suo il big match contro il Napoli, 1-0, Lukaku su rigore.

La Fiorentina al Franchi stoppa il Sassuolo sull’1-1.

Parma-Cagliari è 0-0. Spezia-Bologna finisce 2-2 con Barrow che prima trova un gol spettacolare e poi spreca il rigore della vittoria nel recupero del secondo tempo.

Sampdoria corsara a Verona, 2-1.

Di seguito tutti i risultati della 12a giornata della Serie A 2020/2021 con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma fra il 19 e il 20 dicembre 2020. I risultati della 12a giornata della Serie A 2020/2021

Benevento-Lazio 1-1 (Immobile – Schiattarella)

Fiorentina-Sassuolo 1-1 (Traore – Vlahovic rig.)

Genoa-Milan 2-2 (2 Destro – Calabria – Kalulu)

Inter-Napoli 1-0 (Lukaku rig.)

Juventus-Atalanta 1-1 (Chiesa – Freuler)

Parma-Cagliari 0-0

Roma-Torino (posticipo)

Spezia-Bologna 2-2 (2 Nzola – Dominguez – Barrow)

Udinese-Crotone 0-0

Verona-Sampdoria 1-2 (Ekdal – Verre – Zaccagni rig.) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2019/2020

Milan 28 punti

Inter 27

Juventus 24

Napoli 23

Sassuolo 23

Roma 21

Verona 19

Lazio 18

Atalanta 18

Udinese 14

Sampdoria 14 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 13a giornata, in programma fra il 19 e il 20 dicembre 2020.

Atalanta-Roma

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Verona

Inter-Spezia

Lazio-Napoli

Parma-Juventus

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan

Torino-Bologna



