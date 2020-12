I risultati del turno infrasettimanale di Serie B, 12a giornata di campionato, vedono le prime nove della classifica fare punti.

Ma…

C’è un cambio in vetta. Perché l’Empoli batte la Cremonese per 1-0 a balza al comando della cadetteria superando la Salernitana. I campani, infatti, non vanno oltre l’1-1 all’Arechi contro il Lecce.

Sul gradino più basso del podio c’è il Frosinone che questo pomeriggio è passato per 2-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La Spal pareggia ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, contro il ChievoVerona sprecando anche un calcio di rigore nel primo tempo con Paloschi.

Alle spalle degli estensi ecco la coppia Venezia (2-1 ieri sera in casa della Reggina) e il Lecce.

Quindi ecco un altro duo: Monza, 5-0 sulla Virtus Entella, e il Cittadella, 3-0 nel derby sul Vicenza.

Da sottolineare come le prime otto squadre in classifica siano raccolte tutte in cinque punti.

Di seguito i risultati della 12a giornata della Serie B 2020/2021 con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato, 13a giornata, in programma il 18 e 19 dicembre 2020. I risultati e i marcatori della 12a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Cosenza 0-3 (Baez – Gliozzi – Bittante)

Cittadella-Vicenza 3-0 (D’Urso – Adorni – Gargiulo)

Empoli-Cremonese 1-0 (Stulac)

Monza-Virtus Entella 5-0 (2 Boateng – 2 Sampirisi – Mota Carvalho)

Pisa-Pescara 0-0

Pordenone-Brescia 1-1 (Diaw – Spalek)

Reggiana-Frosinone 1-2 (Parzyszek – Mazzocchi – Rohden)

Reggina-Venezia 1-2 (Lafferty – Aramu – Bocalon)

Salernitana-Lecce 1-1 (Capezzi – Mancosu rig.)

Spal-ChievoVerona 0-0 Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Empoli 25 punti

Salernitana 24

Frosinone 23

Spal 22

Lecce 21

Venezia 21

Monza 20

Cittadella 20

ChievoVerona 18 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 13a giornata, in programma il 18 e 19 dicembre 2020.

Ascoli-Cosenza

Cittadella-Vicenza

Empoli-Cremonese

Monza-Virtus Entella

Pisa-Pescara

Pordenone-Brescia

Reggiana-Frosinone

Reggina-Venezia

Salernitana-Lecce

Spal-ChievoVerona



Link:

La classifica della Serie B