E adesso tutti gli occhi sono puntati sul risultato di Milan-Parma, perché il posticipo della 11a giornata di Serie A dirà se i rossoneri sapranno mantenere il gruppo delle inseguitrici a distanza oppure vedranno il vantaggio rosicchiato.

L’Inter, infatti, dopo un primo tempo da ‘sprecona’ dove va anche in svantaggio colpita da Sottil, nella ripresa ribalta il Cagliari e vince per 3-1 in trasferta.

Andamento simile in Napoli-Sampdoria con gli azzurri che al Diego Armando Maradona chiudono il primo tempo sotto per 0-1 e nella ripresa, grazie agli innesti di Lozano (rete e assist) e Petagna (gol), fanno 2-1.

La Juventus passa sul campo del Genoa grazie alla doppietta su calcio di rigore di Ronaldo alla 100esima in bianconero. Di Dybala e dell’ex Sturaro gli altri due gol nell’1-3 finale.

Venerdì sera il Sassuolo aveva superato per 1-0 il Benevento con un rigore di Berardi.

Roma a valanga sul Bologna: 5-1 con tutte le marcature nel primo tempo. Da segnalare due autogol, uno per parte, al Dall’Ara.

Imprese del Verona in casa della Lazio, 2-1, dell’Udinese in quella del Torino, 3-1, e del Crotone sullo Spezia, 4-1 (e primo successo dei rossoblù nella Serie A 2020/2021). L'Atalanta fa 3-0 con una Fiorentina sempre più in crisi.

Di seguito tutti i risultati della 11a giornata della Serie A 2020/2021 con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma fra il 15, 16 e il 17 dicembre 2020. I risultati della 11a giornata della Serie A 2020/2021

Atalanta-Fiorentina 3-0 (Gosens – Malinovskyi – Toloi)

Bologna-Roma 1-5 (Poli aut. – Dzeko – Pellegrini – Cristante aut. – Veretout – Mkhitaryan)

Cagliari-Inter 1-3 (Sottil – Barella – D’Ambrosio – Lukaku)

Crotone-Spezia 4-1 (2 Messias – Farias – Reca – Eduardo)

Genoa-Juventus 1-3 (2 Ronaldo, 2 rig. – Dybala – Sturaro)

Lazio-Verona 1-2 (Lazzari aut. – Caicedo – Tameze)

Milan-Parma 2-2 (2 Hernandez - Hernani - Kurtic)

Napoli-Sampdoria 2-1 (Jankto – Lozano – Petagna)

Sassuolo-Benevento 1-0 (Berardi rig.)

Torino-Udinese 2-3 (Pussetto – De Paul – Belotti – Bonazzoli – Nestorovski) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2019/2020

Milan 27 punti

Inter 24

Juventus 23

Napoli 23

Sassuolo 22

Roma 21

Verona 19

Lazio 17

Atalanta 17

Udinese 13 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 12a giornata, in programma fra il 15, 16 e il 17 dicembre 2020.

Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Atalanta

Parma-Cagliari

Roma-Torino

Spezia-Bologna

Udinese-Crotone

Verona-Sampdoria



