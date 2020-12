Giornata da bomber quella valida per l’11a della Serie B 2020/2021.

Margiotta fa doppietta nell’anticipo del venerdì sera ChievoVerona-Reggina 3-0. Tripletta di Bajic questo pomeriggio in Cremonese-Ascoli 3-3. Meglio di tutto Mancuso che fa poker in Virtus Entella-Empoli 2-5.

Cade la capolista Salernitana sul campo del Brescia, 3-1 per i lombardi. Ne approfittano proprio i toscani dell’Empoli che si portano a meno uno dalla vetta.

C’è però attesa per il posticipo Cittadella-Spal. Gli estensi hanno la possibilità di balzare davati a tutti gli avversari.

Pareggio in Lecce-Frosinone 2-2.

Successi per il Monza, 2-0 a Venezia venerdì sera, la Reggiana, 1-0 a Cosenza, il Pisa, 1-0 sul Pordenone.

Di seguito i risultati della 11a giornata della Serie B 2020/2021 con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato, 12a giornata, in programma il 14 e 15 dicembre 2020. I risultati e i marcatori della 11a giornata della Serie B 2020/2021

Brescia-Salernitana 3-1 (Van de Looi – Spalek – Tutino rig. – Bjarnason)

ChievoVerona-Reggina 3-0 (2 Margiotta – Rigione)

Cittadella-Spal (posticipo)

Cosenza-Reggiana 0-1 (Varone)

Cremonese-Ascoli 3-3 (3 Bajic – 2 Deli – Strizzolo)

Lecce-Frosinone 2-2 (Parzyszek – Adjapong – Mancosu – Novakovich)

Pescara-Vicenza (posticipo)

Pisa-Pordenone 1-0 (Palombi)

Venezia-Monza 0-2 (Carlos Augusto – Mota Carvalho)

Virtus Entella-Empoli 2-5 (4 Mancuso – Costa – Poli – Haas) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Salernitana 23 punti

Empoli 22

Spal 21

Lecce 20

Frosinone 20

Venezia 18

ChievoVerona 17

Monza 17

Cittadella 14 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 12a giornata, in programma il 14 e 15 dicembre 2020.

Ascoli-Cosenza

Cittadella-Vicenza

Empoli-Cremonese

Monza-Virtus Entella

Pisa-Pescara

Pordenone-Brescia

Reggiana-Frosinone

Reggina-Venezia

Salernitana-Lecce

Spal-ChievoVerona



Link:

La classifica della Serie B