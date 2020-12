Nel sabato della 10a giornata della Serie A 2020/2021 vincono tutte e tre le big in campo.

Alle 15 la Lazio fa 2-1 con lo Spezia, di Immobile e Milinkovic-Savic (su calcio di punizione) le reti dei biancocelesti. Alle 18 la Juventus fa suo il derby casalingo col Torino, 2-1, con i colpi di testa di McKennie e Bonucci a rimontare il vantaggio granata con Nkoulou. Alle 20:45 ecco il 3-1 dell’Inter, doppietta di Hakimi e Lukaku, sul Bologna.

Domenica avara di gol.

Il lunch match fra Verona e Cagliari finisce 1-1. Mentre nei match delle 15 doppio 0-0: in Roma-Sassuolo e Parma-Benevento

Non disputata Udinese-Atalanta per impraticabilità del campo e sarà recuperata nel 2021.

Nei due posticipi il Napoli sbanca Crotone con un 4-0 firmato da quattro marcatori differenti, mentre il Milan risponde a tutte le inseguitrici con un 2-1 sul campo della Sampdoria.

Di seguito tutti i risultati della 10a giornata della Serie A 2020/2021 con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma fra l'11, 12 e 13 dicembre 2020.

Crotone-Napoli 0-4 (Insigne – Lozano – Demme – Petagna)

Fiorentina-Genoa (posticipo, lunedì)

Inter-Bologna 3-1 (2 Hakimi – Lukaku – Vignato)

Juventus-Torino 2-1 (Nkoulou – McKennie – Bonucci)

Parma-Benevento 0-0

Roma-Sassuolo 0-0

Sampdoria-Milan 1-2 (Kessie rig. – Castillejo – Ekdal)

Spezia-Lazio 1-2 (Immobile – Milinkovic-Savic – Nzola)

Udinese-Atalanta (rinviata)

Verona-Cagliari 1-1 (Zaccagni – Marin) Le prime posizioni della classifica di Serie A 2019/2020

Milan 26 punti

Inter 21

Juventus 20

Napoli 20

Sassuolo 19

Roma 18

Lazio 17

Verona 16

Atalanta 14

Bologna 12

Cagliari 12 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie A, 11a giornata, in programma fra l’11, 12 e 13 dicembre 2020.

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Inter

Crotone-Spezia

Genoa-Juventus

Lazio-Verona

Milan-Parma

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese



