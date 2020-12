Il big match della 10a giornata della Serie B 2020/2021, Salernitana-Cittadella, è deciso da Bogdan al minuto 86. Quando tutto faceva supporre per un pareggio a reti inviolate, il difensore croato dei campani ha deciso di diventare il man of the match mettendo a segno il gol della vittoria e permettendo alla squadra di Castori di restare in vetta alla classifica di Serie B in solitaria.

Alle spalle dei granata c’è adesso la Spal che centra la sesta vittoria senza soluzione di continuità, 4-0 sul Pisa con due reti per tempo, e sale a quota 21 punti.

Rallenta il Lecce che, anzi, rischia di perdere in casa contro il Venezia: 2-2 con Mancosu e Coda per i locali, doppietta di Forte per gli ospiti.

Vittoria in rimonta del Frosinone targato Nesta. I giallazzurri, sotto per 0-2 col ChievoVerona, prima dell’intervallo accorciano le distanza poi, con una doppietta di Novakovich, organizzano l’aggancio e il sorpasso ai danni dei clivensi.

Reggina-Brescia 2-1: accade tutto in otto minuti, fra il 51’ – vantaggio calabrese – e il 59’ lombardi che dimezzano lo svantaggio.

Nell’anticipo del venerdì sera il Pescara del neo mister Breda supera l’Ascoli del nuovo allenatore Rossi.

Di seguito i risultati della 10a giornata della Serie B 2020/2021 con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato, 11a giornata, in programma il 27, 28, 29 e 30 novembre 2020. I risultati e i marcatori della 10a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Pescara 0-2 (Galano rig. – Ceter)

Cremonese-Virtus Entella 2-1 (2 Strizzolo – Valzania aut.)

Frosinone-ChievoVerona 3-2 (2 Novakovich – Canotto – Margiotta – Ciano)

Lecce-Venezia 2-2 (2 Forte – Mancosu – Coda)

Pordenone-Empoli (posticipo, lunedì)

Reggiana-Monza (posticipo, domenica)

Reggina-Brescia 2-1 (Crisetig – Denis – Ragusa)

Salernitana-Cittadella 1-0 (Bogdan)

Spal-Pisa 4-0 (2 Paloschi – Tomovic – Di Francesco)

Vicenza-Cosenza (posticipo, domenica) Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Salernitana 23 punti

Spal 21

Lecce 19

Frosinone 19

Empoli 18

Venezia 18

ChievoVerona 14

Cittadella 14

Monza 14 Per la classifica completa clicca qui

Il prossimo turno della Serie B, 11a giornata, in programma l’11 e 12 dicembre 2020.

Brescia-Salernitana

ChievoVerona-Reggina

Cittadella-Spal

Cosenza-Reggiana

Cremonese-Ascoli

Lecce-Frosinone

Pescara-Vicenza

Pisa-Pordenone

Venezia-Monza

Virtus Entella-Empoli



